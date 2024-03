Doch kein Debüt für Syrien: Dahoud wieder abgereist

Vor weniger als zwei Wochen machte Stuttgarts Mahmoud Dahoud öffentlich, künftig für sein Geburtsland Syrien zu spielen. Zumindest vorerst wird es dazu nicht kommen, wie der syrische Fußballverband bekannt gab.

Im Herbst 2020 absolvierte Stuttgarts Mahmoud Dahoud, damals noch in Diensten von Borussia Dortmund, zwei Freundschaftsspiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Anders als einige seiner Mannschaftskameraden stand er zuletzt aber nicht auf dem Zettel von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Vor weniger als zwei Wochen verkündete der 28-Jährige dann, in Zukunft das Trikot seines Geburtslandes Syrien tragen zu wollen.

Obwohl er die Möglichkeit, für Syrien aufzulaufen, als "Herzensprojekt" bezeichnete, wird es nun nicht zum Debüt kommen. Der syrische Fußballverband gab auf Instagram bekannt, dass Dahoud das Trainingslager wieder verlassen habe. Der Grund: Man sei nicht in der Lage, "seine Forderungen zu erfüllen, die uns von seinem Berater übermittelt wurden, welche Einfluss auf die Nationalmannschaft haben werden". Details wurden jedoch nicht genannt.

Syrer treten nun ohne Dahoud gegen Myanmar an

Die Abreise kommt dennoch überraschend, Dahoud hatte sich kürzlich nämlich noch wie folgt geäußert: "Ich habe schon früh von meiner Familie gelernt, wie privilegiert wir in Deutschland leben dürfen und wie wichtig es gleichzeitig ist, den Menschen in Syrien Freude zu bringen."

Den Versuch, ihren Landsleuten Freude zu bringen, wird die Mannschaft von Hector Cuper beim WM-Qualifikationsspiel gegen Myanmar am Abend (20 Uhr) also ohne den Mittelfeldspieler unternehmen. Ob die VfB-Leihgabe aus Brighton nach dem Verlassen der Mannschaft in Zukunft noch einmal eingeladen wird, gab der Verband nicht bekannt. Weder Dahoud, noch sein Management äußerten sich bisher zu den Gründen für die Abreise.