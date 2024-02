Doch ein Zusammenhang: Robert Zulj und die Torflaute des LASK

Thomas Sageder stellte nach dem 0:0 in Hartberg einen Zusammenhang zwischen dem Fehlen von Robert Zulj und dem Ausbleiben von Toren in Abrede. Der kicker-Faktencheck zeigt: Hier irrt der LASK-Trainer.

"Ich sehe da keinen Zusammenhang", war nach dem 0:0 gegen Hartberg Thomas Sageders schmallippige Replik auf den Hinweis der Journalisten, dass der LASK bereits zum dritten Mal ohne Treffer geblieben war, wenn Robert Zulj fehlte. Hat der Trainer recht, wenn er das scheinbar Offensichtliche so schnell abtut oder wollte er seine Mannschaft nicht noch mehr verunsichern für den Fall, dass Zulj in Zukunft wieder einmal fehlt?

Dass dem LASK-Trainer die Bedeutung seines Kapitäns bewusst ist, steht außer Diskussion. "Robert Zulj ist zurzeit der beste Spieler in der österreichischen Bundesliga", sagte er noch im November. Das deckt sich mit Zuljs sechs Nominierungen in die "kicker-Elf des Tages" - nur Tomi Horvat von Sturm Graz kam auf ebensoviele Berufungen.

- Ein Blick auf die aktuellen Scorer-Statistiken zeigt, dass sich an Sageders Einschätzung vom Herbst nicht viel geändert hat. Mit neun Toren und sechs Assists ist Zulj Zweiter der Torschützenliste, der Assist- und der Scorer-Wertung.

- Fakt ist auch die eingangs erwähnte Feststellung, dass der LASK in den drei Bundesliga-Spielen, in denen seine Nummer 10 gefehlt hat, noch kein Tor erzielt hat. Im Derby gegen BW Linz setzte es eine 0:2-Niederlage, gegen die Wiener Austria musste man sich ebenso mit einer Nullnummer begnügen wie am vergangenen Wochenende gegen die (zehn) Hartberger. Hingegen blieben die Linzer mit Zulj nur zweimal ohne Torerfolg.

- Aus den drei Spielen ohne Zulj holten die Linzer also nur 0,67 Punkte, während ihr Gesamtschnitt nach 19 Runden bei 1,79 Punkten liegt. In den 16 Spielen mit dem Kapitän an Bord waren es sogar 2,00 Punkte. Der einzige LASK-Spieler, der auf einen noch höheren Schnitt kommt (2,17), ist Sanoussy Ba, der freilich erst sechs Spiele bestritt, in den meisten davon erst eingewechselt wurde, wenn der Sieg praktisch feststand.

- Wie wichtig die Scorerpunkte von Robert Zulj sind, zeigt sich nicht nur während seiner Abwesenheit. Nur in fünf seiner 16 Bundesliga-Spiele blieb der ehemalige Deutschland- und VAE-Legionär ohne Scorerpunkt. Aus diesen fünf Spielen holte der LASK nur sechs Punkte (1 Sieg, 3 Remis, 1 Niederlage), 1,20 im Schnitt.

- Mit 15 Torbeteiligungen hatte der 32-Jährige bei fast 58 Prozent aller LASK-Tore seine Füße im Spiel. Nur der Anteil Sinan Karweinas an den Klagenfurt-Treffern ist mit 61,5 Prozent noch höher.

- Die Abhängigkeit des LASK von Robert Zulj manifestiert sich aber nicht erst in dieser Saison. Nachdem er 2022/23 die ersten zwei Runden verpasst hatte, weil er erst knapp eine Woche vor Saisonstart zu den Linzern gestoßen war, fehlte er danach in fünf Saisonspielen. Nur eines davon wurde gewonnen, vier endeten mit Niederlagen ohne Torerfolg. Insgesamt ist der LASK damit bereits sechs Spiele in Folge ohne Tor, wenn Zulj nicht dabei war.

Der Faktencheck zeigt ganz deutlich, dass es zwischen dem Fehlen von Robert Zulj und der Torlosigkeit des LASK sehr wohl einen Zusammenhang gibt. Das mag Trainer Thomas Sageder nicht schmecken, statt die Fakten zu negieren, sollte er aber besser einen Plan B für Spiele ohne seinen wichtigsten Spieler finden.