Doch der Knöchel: Kommt Dresden für Kalajdzic zu früh?

Die Generalprobe war für Sasa Kalajdzic vorzeitig beendet, der Einsatz des Torjägers des VfB Stuttgart am kommenden Freitag im Pokal ist in Gefahr.

Nach 34 Minuten war die Partie des VfB Stuttgart am Samstag gegen den FC Valencia (5:2) für Kalajdzic schon wieder vorbei. Der Stürmer hatte sich vorher am Knöchel gehalten, erklärte danach aber, dass er sich wegen Unwohlsein habe auswechseln lassen. Am Montag dann aber fehlte er beim Training - Knöchelprobleme.

Zum Start in die Woche war der Knöchel des 25-Jährigen leicht angeschwollen, an ein Training daher nicht zu denken. Es stellt sich die Frage, ob es für den Österreicher zum Pflichtspielstart am kommenden Freitag in der 1. DFB-Pokalrunde bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden reicht.

Auch bei Borna Sosa (Adduktorenprobleme) steht weiter ein Fragezeichen. Der Kroate, dem Trainer Pellegrino Matarazzo für Freitag wenig Einsatzchancen einräumt ("Wenn er überhaupt eine Option wäre, dann von der Bank"), trainiert weiter individuell mit Rehatrainer Martin Franz.

Und mit Orel Mangala. Der 24-jährige Belgier ist raus aus der Isolation - und auch bald raus aus Stuttgarts Kader? Die Gespräche um einen Wechsel zum Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest sind gerade in der heißen Phase.

Im Kreis der Mannschaft fehlten am Montag auch Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton und Wataru Endo, die allerdings individuell gesteuert übten.