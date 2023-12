Dobey deklassiert den Titelverteidiger: Smith scheidet früh aus

Überraschung bei der Darts-WM: Chris Dobey deklassierte den amtierenden Weltmeister Michael Smith klar und deutlich mit 4:0. Der "Bully Boy" strich somit früh die Segel.

Der Freitag dieser Darts-WM wurde abgerundet durch ein Duell zweier diesjähriger Premier-League-Spieler - Weltmeister Michael Smith traf auf Chris Dobey. Die Nummer eins der Welt legte einen Stotterstart hin, "Hollywood" nahm Smith den ersten eigenen Anwurf-Satz mit einem 3:1 ab. Dafür musste sich Dobey nicht einmal groß strecken, nur in einem seiner drei Gewinn-Legs spielte er einen Average über 100.

Der "Bully Boy" meldete sich mit einem Break zu Beginn des zweiten Satzes im Match an, daraufhin ließ er ein 114er Finish folgen. Dobey, die Nummer 17 der Order of Merit, schlug aber prompt zurück - ein wiederkehrendes Thema an diesem Abend im lautstarken Ally Pally. Seinen zweiten Anwurf brachte er durch, stellte per Break auf 2:2 und zog Satz zwei anschließend komplett auf seine Seite.

Smith mit schwacher Körpersprache

Smith war nun unter Zugzwang, kassierte aber prompt ein Break in Satz drei. Dem Favoriten fehlte es sichtlich an Körpersprache, er zeigte kaum Emotionen und wirkte verunsichert. Dobey spielte sich derweil in einen Rausch, schmunzelte bei eigenen Würfen auch mal zwischendurch und machte am Ende kurzen Prozess. "Hollywood" frühstückte Smith mit 3:0 ab.

Somit musste Dobey nur noch seinen zweiten Anwurf-Satz in Durchgang vier durchbringen, um den Titelverteidiger aus dem Turnier zu werfen. Smith sendete mit einem 140er Finish zum Break zwar noch einmal ein hauchzartes Lebenszeichen. Doch "Hollywood" ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, trotzte Smith sofort das Re-Break ab und brachte anschließend seinen Anwurf durch.

Ein Schritt war noch zu gehen - und dank seiner an diesem Abend überragenden Doppel-Quote von 52 Prozent und einem Average von über 102 (!) machte Dobey die Überraschung perfekt.

Für Smith ist nach dem letztjährigen Titelgewinn also früh Schluss, während Dobey ins Viertelfinale einzieht.

