Doan ist eine Bereicherung - auch für eine traditionelle Stärke

Bei aller Erleichterung über den Pokalerfolg in Kaiserslautern gibt es für den SC Freiburg noch einiges zu verbessern vor dem Bundesliga-Start in Augsburg. Ritsu Doan präsentiert sich derweil als Bereicherung - auch für eine traditionelle Stärke.

Schuss ins Glück: Ritsu Doan trifft in Kaiserslautern per Freistoß. imago images

Der Favorit tat sich auf dem Betzenberg am Sonntag lange schwer, zu seinem Spiel zu finden und die einstudierten Abläufe auf den Platz zu bringen. Teilweise war der Vortrag im Spiel mit dem Ball zu statisch, die gefährlichen Halbräume auf der Grenze zum Offensivdrittel sowie das Zehnerareal wurden zu selten besetzt respektive angespielt, um vorne gefährlich zu werden.

Die SC-Profis scheuten oft das Risiko, im Aufbau energischer anzudribbeln, mal einen Gegner im direkten Duell zu überspielen, um Überzahl zu schaffen. Einige Stock- und Stellungsfehler erschwerten den Vortrag der Mannschaft von Christian Streich gegen den diszipliniert gestaffelten und in den Zweikämpfen robust auftretenden Zweitligisten zusätzlich.

Erst mit Sallai besser - Mängel in der Defensive

Auch wegen der Hereinahme von Roland Sallai zur zweiten Hälfte, der auf der Zehn den nicht in die Partie findenden Woo-Yeong Jeong ersetzte, verbesserte sich die Leistung zusehends. "Roland ist gut in den Räumen geschwommen", lobte Streich den Torschützen zum recht späten 1:1. Nach der Pause hatten sich zunächst die SC-Profis drei gute Gelegenheiten durch Michael Gregoritsch, Maximilian Eggestein und Nils Petersen erspielt, ehe sie mit überraschend schlechter Absicherung gleich fünf gute Lauterer Angriffe mit vier aussichtsreichen Abschlüssen von Terrence Boyd zuließen.

"Da waren wir mit der Ballkontrolle nicht gut genug, haben nicht sauber und klar genug gespielt. Das war zu viel Risiko an der falschen Stelle", kritisierte Streich diese Phase, die beinahe zum zweiten FCK-Tor und damit mutmaßlich zum Pokal-Aus geführt hätte. Dass es anders kam, hatte vor allem mit neuer individueller Qualität zu tun.

Es gab nicht viele Räume, aber er hatte gute Szenen und war präsent. Christian Streich über Ritsu Doan

Ritsu Doan, für acht Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet, unterstrich erneut, dass er mit seinen Fähigkeiten direkt eine große Bereicherung ist. "Es war nicht einfach, es gab nicht viele Räume, aber er hatte gute Szenen und war präsent. Als das Spiel gegen Ende ein bisschen aufging, wurde er immer besser, weil er Tempo und Fitness hat", lobte Streich den japanischen Nationalspieler, der sich zum Matchwinner aufschwang. Nach zwei Toren in drei Testspielauftritten präsentierte Doan abermals seine sehr gute Schusstechnik. Diesmal bei einem Freistoß aus gut 25 Metern, den er mit seinem linken Fuß über die Mauer und den rechten Innenpfosten ins Tor zirkelte.

"Das ist eine neue gute Option", sagte Streich mit Blick auf seine mit den beiden Rechtsfüßern Vincenzo Grifo und Jonathan Schmid schon exquisit besetzte Riege an Freistoßschützen. Sallai und der von St. Pauli gekommene Daniel-Kofi Kyereh zeigen ebenso Ambitionen, bei ruhenden Bällen Verantwortung zu übernehmen - falls sie dürfen. Da Schmid künftig wohl eher weniger spielen wird, hat Doan erst einmal eine Duftmarke gesetzt und sich in die erste Reihe neben Grifo geschoben, der in Kaiserslautern in der 90. Minute ausgewechselt wurde. Bei Eckstößen und Freistoßflanken wird auch weiter Kapitän Christian Günter als guter Vorlagengeber gefragt sein.

Im Bereich der traditionellen Standardstärke ist das Streich-Team also bereits wieder gut drauf. Falls auch eine spielerische Steigerung gelingt, stehen die Chancen gut, auch in der Bundesliga am Samstag beim FC Augsburg einen erfolgreichen Start hinzulegen.