Doan: "Es war eine harte Lektion"

Nach der Packung, die der SC Freiburg in München kassiert hatte, bemühten sich die Spieler sofort wieder, nach vorne zu blicken aufs Pokalspiel. Einen Grund für die Unterlegenheit bei den Bayern hatte Offensivspieler Ritsu Doan direkt nach dem 0:5 ausgemacht.

Nach dem 4:0-Europa-League-Sieg in Nantes hatte SC-Trainer Christian Streich noch von Ritsu Doan geschwärmt - nicht von seinen Dribbelkünsten am und im gegnerischen Strafraum, sondern von seinen Tacklings in der eigenen Hälfte. Dort hatte er potenziell gefährliche Angriffe der Franzosen frühzeitig unterbunden. Bei den Bayern ist das Doan beim ersten Gegentor nicht gelungen. Der Japaner konnte am Sonntag - genau wie seine Kollegen - das Tempo der Münchner nicht mitgehen.

"Wir hatten Energie, aber die haben sie ausgenutzt"

Der mutige Spielansatz mit frühem Draufgehen, den die Freiburger gewählt hatten, wurde für sie zur Falle, analysierte Doan kurz nach dem Abpfiff: "Wir hatten Energie, aber die haben sie ausgenutzt. Wenn wir gepresst haben, haben sie uns mit Doppelpässen ausgespielt, das ist ihre Qualität." Nach dem frühen Tor von Serge Gnabry sei es schwierig gewesen, ins Spiel zurückzukommen. Schwindende Kräfte nach für den Sport-Club ungewohnten englischen Wochen wollte er aber nicht gelten lassen. "Schon vor dem Spiel haben wir gesagt, dass Müdigkeit keine Ausrede sein kann, weil es ein Topspiel ist", sagte Doan.

"Wir müssen uns gegenseitig pushen"

In der Pause habe das Team bei einem schnellen Tor noch eine Chance gesehen, ins Spiel zurückzufinden. "Aber unsere Intensität war nicht hoch genug", erklärte der 24-Jährige japanische Nationalspieler, der mit PSV Eindhoven bereits international im Einsatz war. "Es war eine harte Lektion für uns, aber wir müssen uns schon wieder aufs nächste Spiel konzentrieren." Mit dem 0:5 sei die Niederlage zu hoch ausgefallen, das mache es auch etwas schwerer, gleich zum nächsten Spiel überzugehen. "Andererseits war es nur eine Niederlage, wir müssen positiv denken", so Doan, "wir müssen uns gegenseitig pushen, und brauchen eine gute Reaktion."

Gleichzeitig warnte er vor dem Pokalgegner FC St. Pauli, der am Mittwochabend (18 Uhr) im Europa-Park Stadion zu Gast sein wird. Der Zweitligist habe durch sein Spiel am Freitagabend eine längere Pause gehabt, "und sie haben das Hamburger Derby gewonnen, das wird ein hartes Spiel werden". Auch seine Kollegen blickten in München bereits voraus auf die nächste Aufgabe unter der Woche. "Wir sind brutal unter die Räder gekommen, das müssen wir abschütteln und am Mittwoch unser anderes Gesicht zeigen", forderte Stürmer Michael Gregoritsch, der beste Torschütze der Freiburger in dieser Saison.