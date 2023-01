Doan: "Deutschland war unser bester WM-Gegner"

Als Sommerzugang hat er voll eingeschlagen, übt aber Selbstkritik. Der Japaner Ritsu Doan (24) über sein erstes halbes Jahr im Freiburger Trikot, seinen Draht zu Christian Streich, seine WM-Erkenntnisse und die Ziele bis zum Sommer.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Am Freitag, beim 6:2-Testspielsieg gegen den Hamburger SV, vergab Ritsu Doan zwei Großchancen. Auch allgemein gibt es beim Sommerzugang noch Raum für Verbesserung. Das Bemerkenswerte an diesem Zwischenbefund: Der Dribbler zeigte trotzdem schon oft gute bis herausragende Leistungen.

Mit seinen Qualitäten auf engem Raum und im Eins-gegen-eins hat der fast immer rechts außen startende und mit seinem starken linken Fuß nach innen ziehende Doan das SC-Offensivspiel auf ein neues Level gehoben - und trotzdem von Anfang an konsequent mit nach hinten gearbeitet. Neben anderen Leistungsträgern hat er dadurch einen großen Anteil an der bisherigen Rekordsaison.

Ich spiele deutlich besser als in Eindhoven Ritsu Doan

Sein eigenes Urteil? "Es wird mit jedem Training und jede Woche besser. Der Trainer gibt mir viel Vertrauen und gute Ratschläge, um ein besserer Spieler zu werden", betont Doan seinen guten Draht zu Christian Streich, sagt aber selbstkritisch: "Ich sollte öfter treffen und mehr Assists geben, aber ich spiele deutlich besser als in der vorigen Saison in Eindhoven."

2022/23 stehen vier Tore und vier Assists in 22 Pflichtspieleinsätzen in der Statistik, wobei der 1,72-Meter-Mann 20-mal in der Startelf stand. In der vergangenen Saison kam Doan für die PSV auf elf Treffer und drei Vorlagen in 39 Einsätzen, wobei er 16-mal eingewechselt wurde.

"Es ist wichtig auf meiner Position viele Scorerpunkte zu haben", sagt der 24-Jährige und orientiert sich dabei auch an Gegenüber Vincenzo Grifo. Für den Rechtsaußen sind in seinem "besten Halbjahr" bisher elf Tore und vier Assists notiert. „Wobei Vince natürlich oft per Elfmeter getroffen hat", sagt Doan im Gespräch mit dem kicker grinsend und ruft dem gerade vorbeilaufenden Grifo scherzhaft zu: "Lass‘ mich mal die Elfer schießen."

Die Zielmarke: Zehn Tore und zehn Assists

An Grifo, der diese Saison fünf von sechs Strafstößen verwandelt hat, insgesamt in der Bundesliga bei 17 von 19 steht und auch im Test gegen den HSV mal wieder sicher vom Punkt traf, wird in dieser Disziplin aber erst mal kein Weg vorbeiführen - sofern er auf dem Feld steht. Aber auch ohne diese "Extra-Chancen" hat Doan eine klare Marke vor Augen: "Insgesamt für die Saison sind zehn Tore und zehn Assists ein realistisches Ziel für mich."

Das wäre eine beachtliche Quote. In Sachen Effizienz schlug er bei der WM schon eine verheißungsvolle Richtung ein. Zwei Tore und zwei vorletzte Pässe hat Doan für Japan vorzuweisen. "Wir haben fünf Tore gemacht, ich war an vier beteiligt, das war sehr wichtig für mich", sagt der SC-Profi, der es vor allem durch diese Auftritte bereits in die Internationale Klasse der kicker-Rangliste schaffte. Mit dem Aus im Achtelfinale hadert er allerdings: "Wir hätten Kroatien schlagen und weiterkommen müssen. Wir haben zuvor Deutschland und Spanien besiegt."

Doan zum DFB-Team: "Sie hätten es weit schaffen können"

Doan trug mit seinem Tor zum 1:1 im ersten Gruppenspiel wesentlich zum deutschen Vorrundenaus bei und hat eine bemerkenswerte Meinung zum DFB-Team: "Deutschland war unser bester WM-Gegner, sie waren gefährlicher als Spanien. Sie haben gegen uns eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und waren in der zweiten Hälfte entspannt und haben gedacht, es wird leicht. Aber am Ende war es schwierig. Sie waren trotzdem stark, wenn sie ins Achtelfinale gekommen wären, hätten sie es weit schaffen können."

Doan will das nicht als warme Worte für das Land verstanden wissen, in dem er arbeitet. Das sei eben seine Meinung. Ausgeruht und bestens gelaunt präsentierte er sich in den Tagen unter andalusischer Sonne. Dazu hat auch der seltene Heimaturlaub nach der WM mit Zeit für Familie und Freunde beigetragen. Den er nach einem Gespräch mit Streich einen Tag verlängern durfte, um den bedeutenden Neujahrstag in Japan verbringen zu können: "Das war sehr wichtig für mich."

Wir wollen etwas Spezielles erreichen. Ritsu Doan

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich Doan schon bald wieder mit starken Leistungen für diese Ausnahmeregelung bei Streich und seinen Teamkollegen revanchiert. Er will sich zwar - schon ganz Freiburg-like - nacheinander auf jede einzelne Woche konzentrieren und nicht auf ein mögliches Saisonende, sagt aber: "Wir wollen etwas Spezielles erreichen, als Spieler möchten wir uns natürlich wieder gerne für den Europacup qualifizieren." Für das im März anstehende Achtelfinale in der Europa League hat er ähnlich klare Vorstellungen: "Ich hoffe, wir werden gegen einen großen Klub spielen und ihn eliminieren."

Zunächst aber geht es für Doan und Co. an diesem Samstag zurück nach Freiburg und kommenden Samstag in Wolfsburg wieder um Bundesliga-Punkte.