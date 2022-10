DM in Neu-Ulm: Meul liefert - Youngster Nagel stiehlt Favorit Flohé die Show

Hannah Meul wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und holte sich den deutschen Meister-Titel im Lead. Bei den Herren wurde Titelverteidiger Yannick Flohé von einem Youngster ausgestochen.

Meul setzte sich bei den nationalen Meisterschaften, die in den Disziplinen Speed und Lead am 1. und 2. Oktober in Neu-Ulm über die Bühne gingen, letztlich souverän durch. Die 21-Jährige aus Frechen war in allen Runden die überlegene Athletin und sicherte sich den ersten Platz vor Titelverteidigerin Martina Demmel aus Kempten.

Wiederholung des Erfolgs von 2017

Meul legte die beste Qualifikation hin, kletterte im Halbfinale als einzige bis zum Topgriff und erreichte in Finale der besten Acht eine Wertung von 41+. Die zweitplatzierte Demmel (20) schaffte eine Wertung von 38+, die Chemnitzerin Lucia Dörffel als Dritte flog bei 37+ aus der Wand.

Zum Thema Der Kletter-Kalender 2022

Somit wurde Meul ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und holte sich nach Silber bei den Boulder-Weltcups in Brixen und Innsbruck sowie der EM in München nun ihren zweiten deutschen Meistertitel im Lead. Schon 2017 hatte sie in Hilden triumphiert. Auch auf internationaler Ebene gehört Meul im Lead mittlerweile zur Weltspitze - beim jüngsten Weltcup in Jakarta (Indonesien) erreichte sie erstmals ein Finale und schrammte als Vierte knapp am Podium vorbei.

Flohé: Lange auf Kurs und ein verpatztes Finale

Was Meul gelang, blieb Yannick Flohé verwehrt. Auch der 23-Jährige aus Essen galt als klarer Favorit und wollte seinen Lead-Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Doch der erst 16-jährige Yannick Nagel aus Mannheim stahl dem Routinier die Show.

Bis zum Finale lief alles glatt, doch dann patzte er: Yannick Flohé. DAV/Marco Kost

Im Finale hatte der Youngster aus Heidelberg einen Lauf und schaffte eine Wertung von 43+ - und damit deutlich mehr als der zweitplatzierte Linus Raatz aus Berlin (39+) sowie Rückkehrer Jan Hojer, der bei seinem ersten Wettkampf 2022 auf Platz drei kam (33+) .

Flohé selbst, der in den beiden Qualifikationsdurchgängen sowie im Halbfinale (einziges Top im gesamten Wettkampf) noch klar auf Titelkurs zu liegen schien, erwischte im Finale einen schlechten Auftritt und kam mit einer Wertung von 23+ nur auf Rang fünf.

Für den in dieser Saison besten DAV-Kletterer (vier Lead-Finals im Weltcup, Platz drei in Koper, Sieg beim Boulder-Weltcup in Brixen) sicherlich ein überraschender Ausgang.

Speed: Apel siegt bei den Frauen, Bader bei den Herren

Die Speed-Meister in Neu-Ulm: Linus Bader und Anna Maria Apel.

Einen Tag zuvor waren in Neu-Ulm bereits die deutschen Meister im Speedklettern ermittelt worden. Bei den Frauen gewann die Münchnerin Anna Maria Apel, bei den Männern setzte sich Titelverteidiger Linus Bader (Düsseldorf) durch.