Djokovics sinnbefreiter Schlägerwurf und Medvedevs überraschende Aufgabe

Novak Djokovic und Daniil Medvedev lieferten sich in Astana ein mitreißendes Halbfinale, in dem sich der "Djoker" einen völlig sinnbefreiten Schlägerwurf leistete und das am Ende durch eine überraschende Aufgabe des Russen entschieden wurde. Zuvor jubelten Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe und Taylor Fritz.

Steht in Astana im Finale: Novak Djokovic. AFP via Getty Images

Das Halbfinale zwischen Daniil Medvedev und Novak Djokovic war mit Spannung erwartet worden, versprach die Paarung doch hochklassiges Tennis. Es war das elfte Aufeinandertreffen dieser beiden, "Nole" führte im Head-to-Head mit 6:4. Das hatte aber nicht viel zu bedeuten, was sich auch rasch auf dem Platz zeigte. Beide Spieler starteten gut, doch dann erlaubte sich Djokovic einige Schwächen und fing sich prompt das Break zum 2:3. Es folgte ein Re-Break und direkt ein weiteres Break des Russen, der sich anschließend Satz eins mit 6:4 sicherte.

Durchgang zwei war spannend und hochklassig zugleich. Weder der "Djoker" noch Medvedev zeigten große Schwächen bei eigenem Aufschlag. Kurios wurde es beim Stand von 5:4, als Djokovic keine Chance auf den Ball hatte und seinen Schläger dennoch aus vollem Lauf in Richtung der gelben Filzkugel schleuderte. Der Schläger landete im Publikum. Der Serbe entschuldigte sich zwar umgehend, hatte aber auch großes Glück, dass niemand getroffen wurde. Schließlich bekam er den Schläger von einem Jungen zurück, wurde für seine unbedachte Aktion vom Schiedsrichter ermahnt und durfte weiterspielen.

Die Entscheidung in diesem Satz fiel im Tie-Break. In diesem zog "Nole" zunächst auf 4:1 weg, doch sein Gegner kam auf 5:5 zurück, um den Satz letztlich dennoch mit 6:7 (6:8) abzugeben - und im Anschluss direkt das Handtuch zu werfen. Durch die überraschende Aufgabe des Weltranglistenvierten stand Djokovic auf einmal im Endspiel. Djokovic verriet anschließend, dass ihm Medvedev am Netz verraten habe, dass er Muskelprobleme hätte und deshalb nicht weitermachen könne.

Das erste Finalticket hatte sich zuvor Stefanos Tsitsipas geschnappt. Die Nummer sechs der Welt gab zwar gegen Andrey Rublev seinen ersten Satz im Turnierverlauf ab, setzte sich am Ende aber mit 4:6, 6:4 und 6:3 durch. Nun hat er den zehnten Einzel-Titel auf der ATP-Tour vor Augen.

Tiafoe und Fritz spielen um Tokio-Titel

Beim ATP-Turnier in Tokio kommt es zu einem US-internen Duell im Finale. Der Weltranglisten-19. Frances Tiafoe greift nach seinem 6:2, 0:6, 6:4-Sieg über den südkoreanischen Underdog Soon Woo Kwon nach seinem zweiten Einzel-Titel. Am Sonntag bekommt er es mit dem Setzlistendritten Taylor Fritz zu tun, der sich mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 gegen den Kanadier Denis Shapovalov durchsetzte. Fritz, der im Viertelfinale von Nick Kyrgios' Rückzug profitiert hatte, hat bislang drei Trophäen im Einzel gewonnen - zwei davon in diesem Jahr.