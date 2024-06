Djokovic zieht sich verletzungsbedingt zurück - Sinner neue Nummer eins

Novak Djokovic hat sich vor seinem anstehenden Viertelfinale von den French Open verletzungsbedingt zurückgezogen. Damit macht er Jannik Sinner zur neuen Nummer eins der Welt.

Der zweite Fünfsatzsieg in Serie bei den diesjährigen French Open - diesmal gegen Francisco Cerundolo - hat bei Novak Djokovic Spuren hinterlassen. Nach dem mehr als viereinhalbstündigen Kraftakt hatte der 24-malige Grand-Slam-Champion noch gesagt: "Ich weiß nicht, was morgen oder übermorgen passiert, ob ich in der Lage sein werde, auf den Platz zu gehen und zu spielen."

Der mittlerweile 37-Jährige war Anfang des zweiten Satzes auf dem Sand weggerutscht und hatte sich am Knie verletzt. Trotz des Handicaps spielte Djokovic mit einer Höchstdosis an Schmerzmitteln weiter, kam zurück und siegte am Ende doch noch mit 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Ruud kampflos im Halbfinale

Seine Reise bei den French Open ist nun trotzdem beendet. Wie das Turnier am Dienstagnachmittag bekanntgab, zieht sich der Serbe aus Roland Garros verletzungsbedingt zurück. Im Viertelfinale am Donnerstag hätte der Norweger Casper Ruud gewartet. Dieser steht nun kampflos im Halbfinale.

Durch die Absage wird der 37-jährige Djokovic nicht nur auf seinem angestrebten Weg zum 25. Grand-Slam-Turniersieg gestoppt, er verliert auch den ersten Platz in der Weltrangliste an Jannik Sinner. Nur bei einem Turniersieg hätte Djokovic den Italiener auch nach dem Sandplatz-Klassiker hinter sich gelassen. Sinner (22) wird damit der erste Italiener an der Spitze der Weltrangliste.

Sinner zieht weiter - Alcaraz trifft auf Tsitsipas

Mit Djokovic fällt in Paris zudem ein großer Titelfavorit weg. Die größten Chancen auf den Triumph werden neben dem "Djoker" Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Sinner zugeschrieben. Letzterer setzte sich am Dienstagnachmittag in drei Sätzen gegen Grigor Dimitrov durch und steht damit als erster Halbfinalist fest. Am Abend kämpft Alcaraz dann in einem brisanten Duell mit Stefanos Tsitsipas ums Weiterkommen.