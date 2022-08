Djokovic wird nicht bei den US Open spielen

Die US Open werden in diesem Jahr ohne Novak Djokovic (35) stattfinden. Das bestätigte der Serbe am Donnerstag via Social Media.

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Novak Djokovic hat seine Teilnahme an den US Open wie erwartet abgesagt. "Leider bin ich nicht in der Lage, nach New York zu reisen", schrieb der Serbe am Donnerstag bei Twitter. Gründe führte der 35-Jährige nicht an, für die Einreise in die USA ist aber eine Impfung nötig. Es gibt nur wenige Ausnahmen von der Impfpflicht.

"Ich werde weiter in guter Form bleiben und meinen positiven Geist bewahren", schrieb Djokovic weiter: "Und ich werde auf die nächste Möglichkeit warten, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Bis bald, Tenniswelt."

Djokovic spielte in Wimbledon stark auf und holte sich im Endspiel gegen Nick Kyrgios seinen 21. Grand-Slam-Titel. Auch bei den US Open wäre der 35-Jährige als Top-Favorit an den Start gegangen. In Abwesenheit des Serben steigen nun die Chancen für die Konkurrenten, allen voran Daniil Medvedev und Rafael Nadal sind hier zu nennen.