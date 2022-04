Djokovic verpasst Heim-Titel - Alcaraz siegt in Barcelona

Novak Djokovic hat den ersten Turniersieg in diesem Jahr verpasst. In Belgrad musste sich der Serbe im Finale dem Russen Andrey Rublev geschlagen geben.

Bereits in den drei Runden zuvor musste der Djoker jeweils über drei Sätze gehen, hatte sich aber stets durchgesetzt - nun aber reichte es nicht. Wie schon in allen Matches bei diesem Turnier erwischte der Weltranglistenerste keinen guten Start, erlaubte sich ungewohnte Fehler und verlor Satz eins deutlich mit 2:6.

Danach aber steigerte sich Djokovic, gestaltete vor 8000 Zuschauern Durchgang zwei viel offener und holte sich diesen im Tiebreak. Zu Beginn des Dritten ließ Djokovic zwei Breakbälle ungenutzt und gab kurz darauf das eigene Service ab. Von da an spielte fast nur noch Rublev, der beim 6:2, 6:7, 6:0 keine Mühe mehr mit einem fahrigen Djokovic hatte und am Ende seinen elften Turniersieg auf der Tour feierte.

Alcaraz gewinnt in Barcelona

In Barcelona machte der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz weiter von sich Reden. Der 18-Jährige schlug Landsmann Pablo Carreno-Busta im Finale in nur 65 Minuten mit 6:3, 6:2 und holte sich schon den dritten Titel in diesem Jahr - insgesamt ist es sein vierter Turniersieg. Der Lohn: Ab Montag gehört Alcaraz Neunter erstmals zu den Top 10 der Welt.

Krawietz und Mies gewinnen Doppel-Titel

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat beim Turnier in Barcelona den Titel gewonnen. Das Duo siegte am Sonntag im Finale gegen den Niederländer Wesley Koolhof und den Briten Neal Skupski im Match Tiebreak mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 10:6. Für Krawietz und Mies war es der erste Turniersieg seit ihrem gemeinsamen Comeback Anfang des Jahres. In der vergangenen Saison hatten die beiden Deutschen wegen einer Knieverletzung von Mies mehr als ein halbes Jahr nicht zusammenspielen können. Krawietz bildete stattdessen ein erfolgreiches Doppel mit dem Rumänen Horia Tecau. Seit Beginn dieses Jahres spielen die beiden zweifachen French-Open-Sieger wieder zusammen, kassierten aber zuletzt zahlreiche Erstrunden-Niederlagen. Vier Wochen vor Beginn der French Open tankten Krawietz und Mies nun in Barcelona wichtiges Selbstvertrauen.