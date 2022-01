Djokovic trainiert in Melbourne und meldet sich zu Wort

Novak Djokovic hält weiterhin an seinem Plan fest, die Australian Open zu spielen. Ob das klappt, ist aber weiterhin offen.

Nachdem ein Gericht in Melbourne seinem Einspruch gegen die Einreiseverweigerung stattgegeben hat, ist Novak Djokovic umgehend ins Training eingestiegen.

Djokovic postete am späten Montagabend (Ortszeit) ein Foto in den sozialen Medien, das ihn unter anderem mit seinem Trainer Goran Ivanisevic in der Rod Laver Arena zeigt. "Ich bin zufrieden und dankbar, dass der Richter die Annullierung meines Visums zurückgenommen hat. Ungeachtet allem, was passiert ist, will ich bleiben und versuchen zu spielen", schrieb Djokovic.

"Das ist es, worauf ich fokussiert bleibe. Ich bin hierher geflogen, um bei einem der bedeutendsten Events, das wir haben, und vor den tollen Fans zu spielen", schrieb der 34 Jahre alte Serbe, der die Australian Open bereits neun Mal gewonnen hat.

Allerdings steht nach wie vor nicht fest, ob Djokovic bei den am kommenden Montag beginnenden Australian Open tatsächlich an den Start gehen darf. Der australische Einwanderungsminister kann ihm das Visum erneut entziehen.