Djokovic-Teilnahme in Indian Wells weiter unklar

Wird Novak Djokovic beim Masters-Turnier in Indian Wells dabei sein? Im Tableau ist er zwar gesetzt, aber Nicht-US-Bürger brauchen bei der Einreise einen Impfnachweis. Droht Djokovic ein "zweites Australien"?

Der Start von Superstar Novak Djokovic beim Masters in Indian Wells ist weiter offen. Der Serbe steht zwar im Draw des Turniers in Kalifornien, nach Angaben der Veranstalter sei aber noch nicht ermittelt worden, ob der 34-Jährige die Einreisebestimmungen Gesundheitsbehörde CDC erfülle. Dazu befänden sich beide Seiten in Kontakt. Nicht-US-Bürger müssen für die Einreise gegen das Coronavirus geimpft sein. "Novak Djokovic steht auf der Teilnehmerliste des Turniers, und daher ist er auch im Tableau dabei", hieß es in einem knappen Statement der Veranstalter. Der frühere Weltranglisten-Zweite Tommy Haas ist Turnierdirektor in Indian Wells. "Wir sind derzeit im Austausch mit seinem Team", hieß es weiter.

Der "Djoker" bestritt dieses Jahr erst ein Turnier, in Dubai

Djokovic war Anfang des Jahres kurz vor Beginn der Australian Open des Landes verwiesen worden und hatte daher seinen Titel in Melbourne nicht verteidigen können. Die langjährige Nummer eins der Welt war in der Annahme nach Australien gereist, über eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise zu verfügen. Ein Bundesgericht hatte aber anders entschieden. Sein einziges Turnier in diesem Jahr hat Djokovic bislang in Dubai gespielt. Dort war für eine Teilnahme nur ein negativer PCR-Test nötig, aber keine Impfung gegen das Coronavirus. In einem Interview mit der BBC Mitte Februar hatte der Serbe erklärt, nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein.

Djokovic, der zuletzt offiziell seinen Status als Nummer eins der Weltrangliste an den Russen Daniil Medvedev verlor, würde in Indian Wells in der zweiten Runde auf Jordan Thompson (Australien) oder David Goffin (Belgien) treffen.