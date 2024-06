Djokovic startet bei den Oympischen Spielen in Paris

Novak Djokovic hat im Tennis alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Alles? Nicht wirklich. Es gibt diese eine Trophäe, die dem erfolgreichsten Tennis-Spieler aller Zeiten noch fehlt. Die olympische Gold-Medaille - und die will er sich trotz Meniskus-OP in Paris holen.

Will sich in Paris seinen Olympiatraum erfüllen: Novak Djokovic. IMAGO/justpictures.ch

Novak Djokovic ist inzwischen 37 Jahre alt, jedem dürfte klar sein, dass Paris seine letzte Chance sein wird, eine olympische Goldmedaille zu gewinnen. Ob das gelingen wird, ist aber ziemlich fraglich. Nicht nur hat der Djoker seine vielleicht bislang schwächste Saison überhaupt gespielt, er verletzte sich auch bei den French Open noch am Meniskus und musste sich einer Operation unterziehen.

Das Unglück geschah im Achtelfinale von Roland Garros, das er in einem Fünfsatzkrimi mit 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 gegen Francisco Cerundolo gewonnen hatte, anschließend zog er zurück und verlor damit Weltranglistenposition Nummer 1 an Jannik Sinner (Italien), auch Carlos Alcaraz aus Spanien überflügelte den Serben in der Rangliste.

Nur einen Tag nach seinem Rückzug von den French Open hatte sich der 24-malige Grand-Slam-Sieger in einer Pariser Klinik am lädierten Knie operieren lassen. Die Operation ist laut Djokovic gut verlaufen, dennoch ist unklar, wann er auf die Tour zurückkehren wird. Sein Start in Wimbledon gilt noch immer als fraglich, für die Olympischen Sommerspiele in Paris erfolgte nun jedoch seine Teilnahmebestätigung.

Fünfter Anlauf für den "Djoker"

Wie das Olympische Komitee Serbiens am Dienstag mitteilte, ist der 37-Jährige neben Dusan Lajovic Teil des zweiköpfigen serbischen Männerteams. Während Lajovic also erstmals in seinem Leben an den Olympischen Spielen teilnehmen wird, wird es für Djokovic nach 2008, 2012, 2016 und 2021 bereits das fünfte Mal - ein Triumph blieb ihm bislang stets verwehrt. 2008 gewann er in Peking Bronze, 2012 in London sowie 2021 in Tokyo reichte es nur zu Rang vier. 2016 in Rio schied er gleich in Runde eins aus.