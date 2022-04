Djokovic siegt in drei Sätzen - und erreicht erstes Finale 2022

Halbfinaltag in Belgrad und Barcelona: In seiner Geburtsstadt erreichte Novak Djokovic das Finale, musste sich aber wieder einmal strecken. In Katalonien stehen in der Vorschlussrunde zwei Spanier - unter anderem Shootingstar Carlos Alcaraz.

Start verpatzt, dann auf Touren gekommen: Novak Djokovic. picture alliance / ATP photo agency