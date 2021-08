Djokovic sagt Teilnahme am Masters in Cincinnati ab

Novak Djokovic braucht eine längere Erholungspause als gedacht. Die Nummer 1 der Tennis-Welt wird nicht beim Masters in Cincinnati starten.

Der zweimalige Sieger des ATP-Masters im US-Bundesstaat Ohio ließ am späten Montagabend wissen, dass er bei dem ab dem 16. August beginnenden Turnier diesmal nicht dabei sein wird. "Ich werde eine längere Erholungspause einlegen müssen nach dieser sehr anstrengenden Reise von Australien nach Tokio", beschreibt Djokovic den Start seiner bisherigen Saison in Down Under bis zu den Olympischen Spielen in Japan. Vielmehr wolle er mehr Zeit mit der Familie verbringen, um dann fit zu sein für die US Open. "Wir sehen uns bald in New York", postete der Serbe auf seinem Instagram-Account.

Wir sehen uns bald in New York. Novak Djokovic

In Flushing Meadows strebt Djokovic schließlich nach dem Grand Slam - dem Gewinn aller vier Majors in einem Jahr. Bislang gewann der 34-jährige Belgrader die diesjährigen Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und Wimbledon. Den so genannten "Golden Slam", den Triumph bei den vier Majors plus der goldenen Olympia-Medaille (hat bislang nur Steffi Graf im Jahr 1988 geschafft) verpasste Djokovic durch sein Halbfinale-Aus gegen den späteren Gewinner Alexander Zverev.

Hochkarätig besetzt bleibt das Turnier in Cincinnati auch ohne Djokovic. Mit Andy Murray (2011, 2008), Daniil Medvedev (2019), Grigor Dimitrov (2017), Marin Cilic (2016) und Rafael Nadal (2013) treten immerhin fünf frühere Turniersieger an.