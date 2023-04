Djokovic sagt für Turnier in Madrid ab

Novak Djokovic wird nicht am Masters-1000-Turnier in Madrid in der kommenden Woche teilnehmen. Der 35-Jährige sagte für das Sandplatz-Event aus gesundheitlichen Gründen ab, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten.

Am Freitag war Djokovic beim Tennis-Turnier in Banja Luka überraschend im Viertelfinale an seinem Landsmann Dusan Lajovic gescheitert. Danach hatte der Australian-Open-Sieger erklärt, er habe sich auf dem Platz nicht wohl und müde gefühlt.

Vor Djokovic hatte bereits Rafael Nadal seinen Start in der spanischen Hauptstadt abgesagt. Nadal hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen und muss seitdem pausieren. "Die Verletzung ist immer noch nicht ausgeheilt, und ich kann nicht so hart arbeiten, wie ich es müsste, um antreten zu können", sagte der 36 Jahre alte Spanier.

Beide Superstars können sich so nicht wie geplant auf die French Open vorbereiten. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in Paris am 28. Mai.