Djokovic nutzt Steilvorlage: Serbien folgt Italien

Nach dem Gewinn der ATP Finals will Novak Djokovic das Jahr mit dem Gewinn des Davis Cups abschließen. Zunächst aber musste die Hürde Großbritannien aus dem Weg geräumt werden - und das taten die Serben bereits nach den beiden Einzeln.

Novak Djokovic ist seit Jahren das Maß der Dinge im Herren-Tennis - und auch in diesem Jahr war der Ausnahmekönner kaum zu stoppen. Zum Jahresabschluss will er nun mit Serbien den zweiten Titel im Davis Cup erringen, doch beim Team-Wettbewerb reicht ein Djokovic allein nicht aus. Da braucht es mindestens zwei Siege, um weiterzukommen. Im Viertelfinale ging es für die Serben zunächst gegen Großbritannien.

Der 36-Jährige sah am Abend in Malaga zunächst zu, wie Miomir Kecmanovic, in der Weltrangliste auf 55 geführt, auf den fünf Plätze schlechter postierten Jack Draper traf. Der Serbe war mit schlechter Form angereist (vier Erstrundenniederlagen in Folge), zeigte sich in Satz eins dann aber gut drauf. Da aber keinem der beiden Spieler ein Break glückte, ging es in den Tiebreak. In diesem zeigte sich Kecmanovic stabiler und gewann 7:2. Und auch der zweite Durchgang stand durchweg auf des Messers Schneide, auch weil beide Spieler bärenstark aufschlugen. Wenig überraschend wurde auch dieser im Tiebreak entschieden - und wieder war es der in Serbe, der jubelte. Kecmanovic gewann 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Djokovic gnadenlos effizient

Nach dieser Steilvorlage konnte Djokovic also bereits im zweiten Einzel alles klar machen - und der Branchenprimus ließ sich in seinem Match gegen Cameron Norrie nicht zweimal bitten. Der Weltranglisten-18. bewies zwar Kämpferherz, kassierte aber bereits im sechsten Spiel des ersten Satzes das Break und konnte das nicht wieder wettmachen. Der "Djoker" brachte das 6:4 routiniert durch und legte in Satz zwei direkt mit einem Break los - anschließend brachte er den Briten in der Folge ans Limit.

Norrie konnte spielerisch nur phasenweise mithalten, aber er hielt mit viel Laufarbeit und harter Arbeit dagegen. Der Engländer hatte jedoch das Problem, dass er Djokovics Aufschlägen nichts entgegenzusetzen hatte. So kam es, wie es kommen musst: "Nole" gewann vor knapp 5000 mitgereisten britischen Fans 6:4, 6:4 und führte seine Serben damit in die Runde der letzten Vier. Dort wartet nun Italien, das sich zuvor gegen Tschechien durchgesetzt hatte.

Das abschließende Doppel zwischen Djokovic/Dusan Lajovic und Joe Salisbury/Neal Skupski wurde aufgrund fehlender sportlicher Relevanz abgesagt.