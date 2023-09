Djokovic macht's schon wieder: Stürmischer Shelton im Halbfinale entzaubert

Novak Djokovic hat es wieder geschafft. Zum zehnten Mal erreicht der Serbe das Finale der US Open, dafür reichte ihm beim 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) gegen Ben Shelton eine über weite Strecken seriöse Vorstellung. Im dritten Satz war dann aber doch Zittern angesagt.

Machtdemonstration in New York: Novak Djokovic. IMAGO/USA TODAY Network

Mit seiner erfrischenden und sympathischen Art, aber vor allem mit krachenden Aufschlägen hatte sich Ben Shelton in die Herzen der US-amerikanischen Fans gespielt - und konnte sich im Halbfinale gegen Novak Djokovic des Fan-Rückhalts sicher sein. Der 20-Jährige hatte vor dem Match angekündigt, den "Djoker" mit unkonventionellen Dingen herausfordern und überraschen zu wollen.

Shelton startete dann auch aggressiv ins Match. Wenn es ihm möglich war, zog er voll durch und verdiente sich so auch Szenenapplaus. Djokovic aber agierte ruhig, souverän, leistete sich kaum Fehler ohne Not - und schaffte das frühe Break. Es sah nach einer Lektion für den jungen Amerikaner aus, doch der 36-jährige Rekord-Grand-Slam-Champion ließ auf einmal etwas abreißen und musste plötzlich selbst eine Breakball abwehren. Sheltons ungestüme Spielweise sorgte schlussendlich dennoch dafür, dass der Serbe Satz 1 mit 6:3 gewann.

Riesiger Erfahrungsunterschied

Wie groß der Erfahrungsunterschied der beiden war, zeigte eine kuriose Statistik: Djokovic spielte sein 47. Halbfinale in einem Grand Slam, Shelton bestritt derweil sein 44. Karrierematch und musste zu Beginn von Satz 2 kämpfen.

Der Amerikaner pushte sich und signalisierte immer wieder: "Ich bin da". Aufgrund der Wetterbedingungen in New York (Gewitter-Warnung und Regen) wurde unter geschlossenem Dach gespielt - ein Umstand, mit dem Djokovic besser klarkam. Der Serbe spielte routiniert, zwang seinen Gegner immer wieder dazu, den einen Schlag mehr machen zu müssen.

Spielte im Dritten Alles-oder-Nichts: Ben Shelton. IMAGO/USA TODAY Network

Linkshänder Shelton, der weiterhin brachiale Schläge aus dem Hut zauberte, wurde ungeduldig. Das nutzte "Nole" eiskalt: Mitte des Satzes gab's das Doppel-Break - es war die Vorentscheidung.

Mit 6:3, 6:2 ging Djokovic in den dritten Durchgang. Mit neu besaiteten Schlägern startete Shelton in selbigen, nur um kurz darauf direkt das Break zu kassieren - ein Dämpfer für den jungen Amerikaner und für die 24.000 Zuschauer in Arthur Ashe, die selten einmal ihren Liebling frenetisch anfeuern konnten, zu dominant erschien Djokovic an diesem Abend.

Djoker zeigt kurz Nerven

Doch dann kam es zum Bruch im Spiel des Serben. Shelton schaltete in den Alles-oder-Nichts-Modus und kam noch einmal zurück, glich zum 4:4 aus. Da war dann auch das Publikum zur Stelle, das jeden Fehler von Djokovic und jeden Punkt des US-Boys bejubelte.

Der "Djoker" musste in dieser Phase sogar einen Satzball abwehren - und lag kurz darauf dann doch wieder Break vor. Als er dann ausservieren konnte, gab's dann zwei abgewehrte Breakbälle, einen vergebenen Matchball und zu guter Letzt das Break für Shelton. Es ging überraschend in den Tie-Break. In diesem führte der Serbe rasch 5:1, dann kam "Kämpferherz" Shelton aber wieder auf 4:5 ran.

Ein "Let's go" kam ihm über die Lippen, den Druck hatte Djokovic, der sich den nächsten Matchball holte und diesen schlussendlich zum 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) nutzte, weil Shelton den Ball ins Netz jagte.

Im Finale am Sonntag dürfte den "Djoker" eine weitaus größere Prüfung erwarten, dann geht es entweder gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz oder Daniil Medvedev, den Mann, der 2021 Djokovic im Finale der US-Open besiegte und diesen so den Traum von "Grand Slam" raubte.