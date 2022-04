Djokovic macht es wieder spannend, steht aber im Halbfinale

Mit dem nächsten Kraftakt hat Novak Djokovic bei seinem Heimturnier in Belgrad am Donnerstag das Halbfinale erreicht.

Bleibt auf Titelkurs in Belgrad: Novak Djokovic. AFP via Getty Images

Der Weltranglistenerste setzte sich gegen seinen serbischen Landsmann Miomir Kecmanovic mit 4:6, 6:3, 6:3 durch. Dabei machte nicht zuletzt seine starke Breakquote (4/8) den Unterschied im Vergleich zu seinem 22-jährigen Kontrahenten (2/8).

Bei seinem Auftaktmatch im Achtelfinale hatte Djokovic in Laslo Djere einen weiteren Serben knapp mit 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) besiegt. In der Runde der letzten Vier trifft der Topfavorit auf den an Position drei gesetzten Russen Karen Khachanov oder den brasilianischen Qualifikanten Thiago Monteiro.

In Monte Carlo hatte Djokovic zuletzt nach wochenlanger Zwangspause aufgrund der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus sein Comeback verpatzt und war gleich in seinem Auftaktmatch ausgeschieden. Davor hatte Djokovic Ende Februar das Viertelfinale von Dubai überraschend verloren.

Auch Oscar Otte ist noch im Rennen. Der Kölner trifft in seinem Viertelfinale am Freitag auf Fabio Fognini aus Italien.