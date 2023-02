Djokovic im Tie-Break weiter - Zverev trifft auf Qualifikanten

Ungewohnt holprig verlief die 3. Runde des ATP-Turniers in Dubai für Novak Djokovic, der sich erst im Tie-Break im dritten Satz das Weiterkommen sicherte.

In der 3. Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai setzte sich Novak Djokovic gegen Tomas Machac durch, das Weiterkommen in die nächste Runde stellte sich für den 22-maligen Grand-Slam-Sieger allerdings nicht so problemlos wie erwartet dar.

Der diesjährige Australien-Open-Champion startete zwar souverän mit einem 6:3 im ersten Satz in die Partie, verlor daraufhin aber den zweiten Satz mit 3:6, nachdem der 22-jährige Qualifikant aus Tschechien ihn beim zweiten Spiel sogar gebreakt hatte.

Trotz Handgelenksproblemen bei Machac spielte der Underdog auch in Folge des Satzausgleichs gutes Tennis und zwang den großen Favoriten nach dem Re-Break zum 3:4 sogar bis in den Tie-Break in einem spannenden letzten Satz. Djokovic gab sich jetzt keine Blöße und konnte den Tie-Break letztendlich in seiner gewohnten Sicherheit und Souveränität mit 7:1 für sich entscheiden.

Zverev trifft auf Qualifikanten

Neben dem Serben, der nun im Achtelfinale auf den Niederländer Tallon Griekspoor trifft, sicherten sich am Dienstag außerdem Mikael Ymer (Schweden), Borna Coric (Kroatien), Botic van de Zandschulp (Niederlande) und Felix Auger-Aliassime (Kanada) das Weiterkommen.

Dazu qualifizierte sich auch der australische Qualifikant Christopher O'Connell für das Achtelfinale und ist dort der Gegner von Alexander Zverev, der sich bereits am Montag mit dem Sieg gegen Jiri Lehecka das Ticket für die nächste Runde erarbeitet hatte (Mittwoch, 12.20 Uhr).