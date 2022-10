Djokovic greift nach Titel Nr. 89

In Tel Aviv gingen die beiden topgesetzten Spieler klar favorisiert in ihre jeweiligen Halbfinals. Novak Djokovic brauchte gegen Roman Safiullin (Russland) zwei Sätze, musste einmal in den Tie-Break. Wie schlägt sich Marin Cilic gegen den Franzosen Constant Lestienne?

Novak Djokovic IMAGO/Xinhua