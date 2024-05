Djokovic gibt sich keine Blöße: Erstrunden-Sieg in drei Sätzen

Der verregnete Dienstag rief bei Roland Garros einige Favoriten auf dem Plan, unter anderem die Nummer 1 Novak Djokovic. Wie alle anderen Turnierfavoriten blieb auch der Serbe in der ersten Runde souverän.

Kommt er endlich in die Spur? Novak Djokovic ist immerhin in Runde zwei. picture alliance/dpa/MAXPPP

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat ohne Satzverlust die zweite Runde bei den French Open in Paris

erreicht. Der 37 Jahre alte Serbe setzte sich in seinem Auftaktmatch am Dienstagabend auf dem Court Philippe Chatrier gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert mit 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 durch. Djokovic spielt nun gegen den spanischen Sandplatzspezialisten Roberto Carballes Baena.

Doppelfehler bringt Djokovic den Sieg

Trotz des klaren Ergebnisses war Djokovic mit seinem Spiel nicht immer zufrieden. Oft sah man den 24-maligen Grand-Slam-Turniergewinner mit sich selbst, seiner Box oder auch den Fans hadern. Nach zweieinhalb Stunden verwandelte der Titelverteidiger seinen ersten Matchball durch einen Doppelfehler von Herbert.

Djokovic hat bislang eine enttäuschende Saison absolviert, ein Turniersieg gelang ihm in 2024 noch nicht. "Kleine Erwartungen und große Hoffnungen" habe er bei seinem diesjährigen Start in Paris, hatte er vor seinem Auftaktmatch gesagt.