Djokovic gibt Entwarnung - Zverev und Kerber starten erst am Dienstag

Kurz vor dem Beginn der Australian Open bereitet das Handgelenk von Novak Djokovic Sorgen. Doch der Titelverteidiger gibt Entwarnung. Alexander Zverev und Angelique Kerber müssen in Melbourne weiter warten.

Titelverteidiger Novak Djokovic hat kurz vor Beginn der Australian Open Entwarnung gegeben. Die Probleme am Handgelenk, die die Nummer eins der Tennis-Welt zuletzt behindert hatten, seien weitgehend auskuriert, sagte Djokovic am Samstag in Melbourne. "Ich habe gut trainiert und bin im Moment schmerzfrei", sagte Djokovic (36). "Es sieht alles gut aus. Mal sehen, wie es sich entwickelt, wenn die Belastung im Turnierverlauf wieder größer wird. Aber im Moment ist alles in Ordnung."

Djokovic hat zehn seiner 24 Grand-Slam-Titel in Melbourne geholt. Die Australian Open sind daher sein Lieblingsturnier. "Ich war auf keinem Platz der Welt erfolgreicher als hier in der Rod Laver Arena", sagte der Serbe. "Hoffentlich kann ich an die Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen, denn da war mein Level sehr hoch." Djokovic bekommt es an diesem Sonntag (9 Uhr) in der ersten Runde mit dem kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic zu tun.

Sein größter Konkurrent in Melbourne? "Ich selbst", sagte Djokovic. Seinen tatsächlich größten Konkurrenten Carlos Alcaraz stachelt die Siegesserie des Serben in Melbourne unterdessen an. "Ich bin ambitioniert. Das ist auf jeden Fall eine Extra-Motivation für mich", sagte der spanische Weltranglistenzweite, der im vergangenen Jahr in Australien aufgrund einer Verletzung gefehlt hatte: "Ich will im Finale gegen ihn spielen, das wäre toll."

Zverev und Kerber müssen warten

Alexander Zverev und Angelique Kerber greifen erst am Dienstag ins Geschehen ein. Die beiden United-Cup-Champions haben damit noch einen Tag länger Zeit, sich in Melbourne auf das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison vorzubereiten. Zverev trifft dann in seinem Erstrundenspiel in einem deutschen Duell auf Dominik Koepfer, Kerber bekommt es bei ihrem Comeback auf der großen Bühne mit der Amerikanerin Danielle Collins zu tun.

Zum Auftakt an diesem Sonntag sind im Melbourne Park in Tamara Korpatsch und Qualifikantin Ella Seidel zwei deutsche Spielerinnen im Einsatz. Am Montag finden dann sechs Spiele mit deutscher Beteiligung statt. Die Australian Open beginnen in diesem Jahr erstmals bereits am Sonntag. Damit soll der Spielplan der Erstrunden-Partien entzerrt werden. Zudem erhöht der zusätzliche Spieltag die Einnahmen der Veranstalter.