Djokovic für früheren Spielbeginn in Wimbledon

Die Ansetzungen sind in diesem Jahr ein großes Thema in Wimbledon. Weil recht spät begonnen wird, gibt es immer wieder Spielverlegungen. Superstar Novak Djokovic regt deshalb Änderungen an.

Peilt in Wimbledon seinen 24. Grand-Slam-Titel an: Novak Djokovic. IMAGO/ABACAPRESS