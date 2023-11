Djokovic fliegt zum Titel - und baut zwei Rekorde aus

Novak Djokovic hat es wieder geschafft und das ATP Masters in Paris-Bercy gewonnen. Der Serbe nutzte seine Chancen konsequent, blieb souverän und baute gleich zwei Rekorde aus.

Sowohl Grigor Dimitrov als auch Novak Djokovic hatten sich in ihren Halbfinals mächtig strecken müssen, um das Endspiel zu erreichen. In diesem war der Favorit dennoch klar, Djokovic bestritt sein neuntes Endspiel in Paris-Bercy und führte in der Head-to-Head-Statistik gegen den Bulgaren mit 11:1 - zwei Siege feierte der Serbe gegen Dimitrov in diesem Jahr.

Dimitrov, der seit Cincinnati 2017 kein Masters gewonnen hat, wirkte gehemmt, spielte nicht so locker wie in den Runden zuvor - und bekam Probleme mit Djokovic, der seit seinem verlorenen Wimbledon-Finale 17 Matches in Folge siegreich bestritten hat. Sportlich war es anfangs ein enges Match, in dem sich beide Spieler auf ihren Aufschlag verlassen konnten. Dann aber erlaubte sich Dimitrov Mitte des ersten Satzes eine Schwächephase und kassierte prompt das Break. Das reichte dem Weltranglistenersten, um sich den ersten Durchgang mit 6:4 zu sichern.

Den zweiten Breakball der Partie hatte wieder Djokovic - und nutzte diesen ebenfalls, allerdings profitierte er auch dabei von einem gegnerischen Fehler. Letztlich war das die Vorentscheidung, da der Bulgare nicht mehr zurückkam und kurz darauf das nächste Break zum Matchverlust kassiert. "Donnerstag, Freitag und Samstag war ich jeweils nah dran, zu verlieren. Heute waren es zu Beginn knapp, es sah so aus, als würde ihm ein bisschen die Kraft fehlen", sagte Djokovic beim On-Court-Siegerinterview. "Das Match war enger, als das Ergebnis vermuten lässt", sagte der Serbe anschließend.

Trost und Standing Ovations für Dimitrov

Niedergeschlagen und mit Handtuch über dem Kopf saß der Bulgare anschließend auf seinem Stich, seine Tränen konnte der 32-Jährige nicht verbergen. Vor dem Siegerinterview tröstete Djokovic seinen Kontrahenten, mit dem er ein freundschaftlichen Verhältnis pflegt. "Ich war in solchen Situationen und weiß, wie es sich anfühlt, ein Finale zu verlieren. Ich hoffe, dass er weiterhin auf diesem hohen Niveau spielen kann. Ich wünsche ihm, dass er große Events gewinnen kann." Das Publikum schenkte Dimitrov derweil Standing Ovations und baute ihn so etwas auf.

Das 6:4, 6:3 bedeutete, dass Djokovic zum siebten Mal den Titel in Paris-Bercy holte und seinen 40. Masters-Titel überhaupt - in beiden Punkten war der 36-Jährige historisch gesehen ohnehin schon Rekordhalter, seine Bestmarken baute er nun aus. Insgesamt war es der 97. Titel des Serben in seiner Karriere, in diesem Segment liegen nur Roger Federer (103) und Jimmy Connors (109) noch vor ihm.