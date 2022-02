Djokovic über "freundliche Spieler"und Indian Wells - Sieg für Gojowczyk

Peter Gojowczyk hat das Achtelfinale in Acapulco erreicht und könnte dort nun auf Titelverteidiger Alexander Zverev treffen. Auch Novak Djokovic denkt an Nordamerika.

Der Münchner Gojowczyk setzte sich in der ersten Runde des mexikanischen Hartplatz-Turniers gegen Brandon Nakashima (USA) mit 6:4, 6:4 durch. Der an Position zwei gesetzte Zverev bekommt es zum Auftakt mit dem US-Amerikaner Jenson Brooksby zu tun.

Für Oscar Otte ist das Turnier bereits beendet, der Kölner unterlag zum Auftakt dem Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 8) mit 2:6, 4:6. Wie Gojowczyk und Otte hatte es auch Daniel Altmaier (Kempen) über die Qualifikation ins Hauptfeld geschafft, sein Gegner dort ist der Brite Cameron Norrie (Nr. 6).

Das Turnier ist stark besetzt, neben Zverev sind auch der 21-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4) und der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew (Russland/Nr. 1) am Start. Medwedew könnte mit einem Turniersieg an der bisherigen Nummer eins Novak Djokovic vorbeiziehen. Der Serbe gibt nach der Ausweisung kurz vor den Australian Open dieser Tage in Dubai sein Comeback auf der Tour - und denkt auch an einen Trip nach Nordamerika.

Djokovic: "Die meisten Spieler waren freundlich zu mir"

Spielt bei den "Duty Free Tennis Championships" in Dubai: Novak Djokovic. imago images/Hasenkopf

Denn Djokovic hat seine Hoffnung auf eine Teilnahme am Masters in Indian Wells noch nicht aufgegeben. "Stand heute kann ich nicht spielen. Aber lasst uns abwarten, was passiert. Ich meine, vielleicht ändern sich die Dinge in den nächsten paar Wochen", sagte der 34 Jahre alte Serbe nach seinem erfolgreichen Comeback in Dubai, einem 6:3, 6:3 über den Italiener Lorenzo Musetti.

Das Turnier in Indian Wells beginnt am 10. März. In Dubai ist anders als in Indian Wells keine Coronavirus-Impfung notwendig. An den Australian Open im Januar konnte Djokovic als Titelverteidiger und Rekordsieger nicht teilnehmen, weil seine medizinische Ausnahmegenehmigung vom Turnier für die Einreise nicht ausreichte. Ein Bundesgericht hatte ihn einen Tag vor dem Auftakt endgültig ausgewiesen.

"Die meisten Spieler, die ich hier in den letzten Tagen getroffen habe, waren freundlich zu mir", sagte Djokovic in Dubai: "Die Mehrheit hat mich willkommen geheißen und gesagt, es ist nett, mich wieder auf der Tour zu sehen."