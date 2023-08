Djokovic-Aufgabesieg bei US-Comeback

Der Grand-Slam-Rekordsieger ist zurück in den USA. Vor dem Grand-Slam-Finale des Jahres hat Novak Djokovic in Cincinnati einen ersten Einzelsieg verbucht.

Nach fast zweijähriger USA-Pause begann Djokovic, der tags zuvor schon im Doppel aktiv war, mit einem Aufgabesieg beim Mastersturnier in Ohio. Der 36 Jahre alte Serbe steht im Achtelfinale, nachdem sein Gegner Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien zu Beginn des zweiten Satzes wegen Rückenbeschwerden aufgeben musste.

Den ersten Durchgang hatte Djokovic in 46 Minuten mit 6:4 für sich entschieden. Wegen seiner fehlenden COVID-Impfung hatte er lange nicht in die USA einreisen dürfen.

"Die Zuschauer erwarten immer einen spannenden Kampf. Deshalb möchte man nicht auf diese Art und Weise gewinnen", sagte der Gewinner von 23 Grand-Slam-Turnieren nach der Partie. Die Nummer zwei der Weltrangliste trifft im Achtelfinale auf den Franzosen Gael Monfils, gegen den Djokovic in 18 Begegnungen noch ungeschlagen ist.

Aus für Venus

Die US Open beginnen am 28. August in New York. Djokovic hat das letzte Major des Jahres bereits drei Mal in seiner Karriere gewonnen und stand insgesamt neun Mal im Endspiel.

Bei dem parallel stattfindenden WTA-Turnier in Cincinnati schied Venus Williams unterdessen in der zweiten Runde aus. Die siebenmalige Major-Siegerin unterlag Qinwen Zheng 6:1, 2:6, 1:6. Die Chinesin trifft nun auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen.