4:1 in Gebenbach: SpVgg Ansbach hat Klassenerhalt dicht vor Augen

Der SpVgg Ansbach ist am Dienstag im Relegations-Hinspiel bei Bayernligist DJK Gebenbach ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Doch noch gibt es Fragezeichen, die nicht nur etwas mit dem Rückspiel zu tun haben.

Mit 50 Punkten muss die SpVgg Ansbach noch die Zusatzschleife in der Relegation drehen. Am Dienstag bei der DJK Gebenbach, Zweiter der Bayernliga Nord, wurde sehr rasch ein Klassenunterschied deutlich. Schon in der 9. Minute köpfte Bayerlein nach Eckball knapp drüber.

Mit einem etwas krummen Ding gingen die Mittelfranken in der 16. Minute in Führung: Landshuter wollte eigentlich von links ins Zentrum flanken, doch der Ball ging vorbei an Freund und Feind ins Netz. Kurz darauf hatte der Torschütze den zweiten Treffer auf dem Fuß, doch zielte knapp vorbei. Von den Hausherren kam nach gut einer halben Stunde das erste Lebenszeichen, Fischers Distanzschuss ging aber merklich über den Querbalken. Teamkollege Ceesay näherte sich in der 41. Minute schon erfolgsversprechender an, doch auch sein Versuch fand nicht den Weg ins Tor. Und so besorgte Landshuter kurz vor der Pause das 2:0. Einen weiten Ball nahm der Gäste-Stürmer volley und versenkte sehenswert.

Der zweite Durchgang war keine zehn Minuten alt, da erhöhte Schmidt nach Steckpass auf 3:0. In der 71 Minute hatte auch Schmidt den Doppelpack geschnürt, nach Ballgewinn seiner Teamkollegen in der gegnerischen Hälfte schoss er wuchtig ein. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit tropfte ein kleiner Fleck auf die Ansbacher Weste, Lieder verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:4.

Dennoch, sollte Gebenbach am Freitag in Ansbach kein mittelschweres Wunder gelingen, dann geht die Serie an die Mittelfranken. Doch auch wenn, die Korken können deswegen noch nicht knallen. denn wenn die SpVgg Unterhaching am Aufstieg in die 3. Liga scheitert, müssten die Ansbacher - oder die Gebenbacher im Falle eines Fußballwunders im Rückspiel - noch gegen den Sieger des Duells FC Memmingen gegen VfB Eichstätt spielen. Zur Vollständigkeit: Die Auswärtstorregel ist auch in Bayern mittlerweile abgeschafft.