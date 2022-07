Djiku-Wechsel nach Hoffenheim geplatzt

Es schien nur noch eine Frage der Zeit, doch jetzt ist klar: Der Wechsel von Alexander Djiku von Straßburg zur TSG Hoffenheim ist geplatzt.

Ursprünglich hätte der 27-jährige Ghanaer zur TSG wechseln sollen, der Innenverteidiger hatte sogar schon den Medizincheck erfolgreich absolviert - nach Sinsheim wird er nun aber dennoch nicht kommen.

Warum? Das ist noch unklar. Am Donnerstag hatte "L'Equipe" berichtet, dass Djikus Berater, der auch sein Bruder ist, auf einmal mehr Prämien gefordert haben soll als zuletzt in harten Verhandlungen verabredet worden war. Nach kicker-Informationen gibt es aber berechtigte Zweifel an dieser Version, allerdings sind die wahren Hintergründe noch unklar.

Klar hingegen scheint zu sein, dass der Abwehrmann nun nicht wie geplant seine Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag bei der TSG setzen wird.