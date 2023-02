Diversitätsranking: St. Pauli vorne

Welcher Klub im deutschen Spitzenfußball steht für Diversität? Eine repräsentative Umfrage sieht den FC St. Pauli vorne, allerdings auch großen Nachholbedarf in dem Themenfeld.

Keine zwei Jahre ist es her, dass die Gruppe "Fußball kann mehr" um Nationaltorhüterin Almuth Schult, Ex-HSV-Vorständin Katja Kraus und die frühere Spitzenschiedsrichterin Bibiana Steinhaus ihre Forderungen für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität im Fußball publiziert hat. Vor allem dem FC St. Pauli, dem FC Bayern und Borussia Dortmund stellt nun eine statistische Erhebung ein gutes Zeugnis in diesem Themenfeld aus. So ergab die repräsentative Umfrage der Sportbusiness-Datenbank "One8yDB" unter 1216 Fußballfans, dass in der Bundesliga insbesondere der Rekordmeister (17,6 Prozent) und der BVB (11,3 Prozent) als Klubs wahrgenommen werden, die für Diversität stehen. Auch der 1. FC Köln schneidet mit 7,1 Prozent gut ab.

Im Unterhaus und mit 18,1 Prozent somit auch ligaübergreifend rangiert St. Pauli ganz oben. Neben den Zweitligisten Hamburger SV (7,5), Fortuna Düsseldorf (4,7), 1. FC Nürnberg (4,3), Hannover 96 und Hansa Rostock (beide 3,4) erzielten noch der SC Freiburg (4,2), Eintracht Frankfurt, der 1. FC Union (beide 3,9) RB Leipzig und der FC Schalke 04 (3,0) Werte von 3 Prozent oder höher. Dass der FCB und der BVB derart weit vorne stehen, könnte laut den Machern der Umfrage von der Wiesbadener Sportagentur "One8y" daran liegen, dass diese beiden Klubs sehr populär sind und über die größte Fanbasis in Deutschland verfügen.

Vereine haben Nachholbedarf

Ebenso ein interessantes Ergebnis der Umfrage: Den Befragten fällt es schwer, sich im Kontext Diversität für einen Klub zu entscheiden. Mit Blick auf die Bundesliga haben 32 Prozent der Befragten keinen Verein ausgewählt, in der 2. Liga waren es sogar 37 Prozent. Das zeige, dass die Vereine in dem Themenkomplex offenbar Nachholbedarf haben. Schließlich versucht die Bundesliga neben sportlichen Aspekten auch abseits des Platzes zu punkten. Mit Nachhaltigkeit beispielsweise, aber genauso mit Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Erst im November 2022 hatte die Deutsche Fußball-Liga DFL Mitarbeiter der Klubs und des DFB zu einem gemeinsamen Workshop geladen. Zudem hatte die vom Ligapräsidium während der Pandemie ins Leben gerufene Taskforce "Zukunft Profifußball" als Handlungsempfehlungen den Verantwortlichen die "Förderung von Frauen im Fußball" und "Erste Schritte auf dem Weg zu mehr Diversität" ins Arbeitsbuch geschrieben.