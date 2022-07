Dittgens Vorhaben: "Als Führungsspieler vorangehen"

Maximilian Dittgen ist einer von mehreren Neuzugängen beim FC Ingolstadt. Der Offensivspieler hat sich viel vorgenommen - auch neben dem Platz.

Nach Großaspach und Wehen Wiesbaden arbeitet Dittgen seit diesem Sommer zum dritten Mal mit Cheftrainer Rüdiger Rehm zusammen - beim dritten Verein. Beim FCI verspricht man sich von dem 27-Jährigen nicht nur "eine außerordentliche Grundschnelligkeit sowie eine intensive und leidenschaftliche Spielweise", wie Sport-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer bei seiner Verpflichtung betonte. Dittgen soll mit seiner Zweit- und Drittliga-Erfahrung auch vorangehen.

Dafür hat Dittgen, der beim FCI die Rückennummer 10 trägt, auch vor, länger zu bleiben. Ingolstadt ist bereits der zehnte Verein in der Karriere des vornehmlich auf der Außenbahn eingesetzten Offensivspielers. "Bei einigen Klubs wäre ich gerne länger geblieben", sagt er. "Als junger Spieler war es wichtig, viel zu spielen, inzwischen habe ich Familie, da sieht man vieles mit anderen Augen." Heißt: Beim FCI will er auf und neben dem Platz "als Führungsspieler vorangehen" und mit seiner Spielweise, die er mit "beharrlich" beschreibt, seinen Teil dazu beitragen, dass die Schanzer den Wiederaufstieg erreichen.

Neues Motto für die Saison

Den ersten Schritt dazu können sie am Samstag machen. Am 1. Spieltag empfängt der ehemalige Bundesligist Liga-Neuling SpVgg Bayreuth. Die dann beginnende Saison stellt der Klub unter das Motto: "Einfach wieder Fußball. Einfach wieder Schanzer." Nähere Erläuterung: "Nach einem für uns alle schweren Jahr wollen wir gemeinsam wieder angreifen." Am besten mit Neuzugang Dittgen.