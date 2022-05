Dittgen verlässt St. Pauli

Nach zwei Spielzeiten für den FC St. Pauli wird Maximilian Dittgen den Verein verlassen. Wohin es ihn zieht, ist offen.

Der FC St. Pauli und Maximilian Dittgen verlängern ihre Zusammenarbeit nicht. Das teilten die Kiez-Kicker am Freitag mit. Der Vertrag des Offensivspielers läuft somit zum 30. Juni 2022 aus.

Der sprint- und laufstarke Linksfuß war im Sommer 2020 vom SV Wehen Wiesbaden ans Millerntor gekommen und absolvierte in zwei Spielzeiten insgesamt 60 Pflichtspiele für den FCSP, in denen ihm acht Tore sowie vier Assists gelangen. In der Hinrunde 2020/21 stand Dittgen noch regelmäßig in der Startelf, in den anschließenden eineinhalb Jahren kam er dann zumeist nicht über die Jokerrolle hinaus.

Im Karlsruher SC, Tabellenzwölfter der abgelaufenen Saison, hat ein Zweitliga-Konkurrent die Fühler nach dem 27-Jährigen ausgestreckt, die beiden Parteien befinden sich in konkreten Verhandlungen.