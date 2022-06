Disziplinarverfahren eingestellt: Ecuador darf an der WM in Katar teilnehmen

Gute Nachrichten für Ecuador: Nationalspieler Byron Castillo ist laut FIFA-Disziplinarkommission unschuldig. Gegen den 23-Jährigen war ein Verfahren eingeleitet worden, welches sein Land die WM-Teilnahme hätte kosten können. Dieses wurde nun eingestellt.

Ecuador um Byron Castillo (#6) darf sich freuen, denn das Verfahren gegen den Spieler wurde eingestellt. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Ecuador darf sich freuen - zumindest Stand jetzt. Denn ein Protest des chilenischen Verbandes wegen des angeblich verbotenen Einsatzes des Verteidigers Byron Castillo ist von der FIFA-Disziplinarkommission abgewiesen worden. Das gab der Weltverband am Freitag bekannt. Einer Teilnahme von "La Tri" an der WM in Katar steht somit vorerst nichts mehr im Wege.

Doch was war eigentlich passiert? Der 23-jährige Nationalspieler Byron Castillo soll nicht für sein Land Ecuador spielberechtigt gewesen sein. Die Chilenen hätten sogar eine kolumbianische Geburtsurkunde mit einem gefälschten Geburtsdatum in petto gehabt, heißt es. Chile erhoffte sich, dass alle acht Spiele mit Castillos Beteiligung annulliert werden würden und man so selbst als Vierter zur WM nach Katar dürfe.

Dies wird nicht eintreten. Ein möglicher Verstoß des Verteidigers ist nicht vorhanden. "Nach Prüfung aller von den Parteien erhaltenen Unterlagen hat die FIFA-Disziplinarkommission beschlossen, das gegen die FEF eingeleitete Disziplinarverfahren einzustellen", ließ der Weltverband verlauten. 2021 ordnete bereits die ecuadorianische Justiz an, dass Castillo eine neue Geburtsurkunde mit Geburtsort in Ecuador ausgestellt wird. Erst danach wurde er in den Nationalkader für die WM-Qualifikationsspiele berufen. "Bei internationalen Wettbewerben dürfen wir kein Risiko eingehen", sagte der Vizepräsident des ecuadorianischen Fußballverbandes Carlos Manzur damals. Kontroversen gab es dennoch. Doch ein erstes Verfahren wurde nun eingestellt.

Auf Ecuador warten bei der WM die Niederlande, Senegal und Katar

Fortan kann die Entscheidung noch bei der Berufungskommission des Weltverbands angefochten werden. Ecuador hatte sich zum vierten Mal für eine WM-Endrunde qualifiziert und trifft in Gruppe A auf Gastgeber Katar, die Niederlande und Senegal. Chile hingegen ist erstmals seit 2006 nicht bei einer WM dabei.