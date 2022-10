Disziplinarische Gründe: Ducksch aus Werder-Kader gestrichen

Die herausfordernde Pokal-Aufgabe beim SC Paderborn am Mittwochabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) bestreitet der SV Werder Bremen ohne Stürmer Marvin Ducksch. Der Grund: Der 28-Jährige hat sich falsch verhalten.

Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch haben den SV Werder Bremen nicht nur zurück in die Bundesliga geschossen, die beiden Torjäger gehören auch in dieser Saison fest zur Startelf der Grün-Weißen. In allen bisherigen zehn Erstliga-Spieltagen sind die beiden Stürmer zum Einsatz gekommen und haben zusammen zehn Treffer beigesteuert - acht von Füllkrug (plus drei Vorlagen), zwei vom zu Saisonbeginn noch unter Ladehemmung leidenden Ducksch, der dafür schon fünf Assists vorzuweisen hat.

Im Zuge der ersten Runde im DFB-Pokal haben die beiden Profis zudem jeweils eine Vorlage beim 2:1 in Cottbus geleistet. Kurzum: Füllkrug und Ducksch sind gesetzt und nicht wegzudenken aus der Startelf des SVW.

An diesem Mittwochabend aber, wenn Werder Bremen beim aktuellen Zweitliga-Zweiten Paderborn - zugleich mit 32 Toren in zwölf Ligaspielen die Torfabrik im deutschen Unterhaus - gastiert (18 Uhr, LIVE! bei kicker), wird Ducksch allerdings fehlen - und das nicht verletzt. Trainer Ole Werner verzichtet auf den 28-Jährigen, hat ihn aus disziplinarischen Gründen kurzfristig aus dem Kader gestrichen.

Den genauen Grund teilt der norddeutsche Klub direkt mit. Ducksch hat laut der Vereinsmitteilung am vergangenen Sonntag den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen verpasst und obendrein nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teilgenommen. Das alles hat nun zu der rigorosen Maßnahme geführt, die allerdings zeitlich begrenzt ist.

"Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten", sagt Coach Werner. "Mit der Nichtnominierung ist das Thema für uns erledigt - und Marvin wird sich dann ab Donnerstag mit der Mannschaft auf die Partie in Freiburg vorbereiten." Diese steigt am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - und hält dann wohl wieder Füllkrug mit seinem Partner Ducksch parat.

In Paderborn könnte es derweil gut sein, dass als Nebenmann von Füllkrug der bisher als Joker auffällige Oliver Burke ran darf.