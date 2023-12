Diskussion um Videobeweis: TVB Stuttgart "maximal bedient"

Im Abstiegskampf war es gestern in Stuttgart ein sogenanntes Vier-Punkte-Spiel, am Ende triumphierte der HC Erlangen mit 30:29 (15:14) und überholte den TVB in der Tabelle. Entsprechend hoch war der Frust bei den Hausherren, die zudem eine Diskussion über den Videobeweis starteten.

TVB-Coach Michael Schweikardt war "maximal bedient nach dem Spiel", auch weil seine Mannschaft in dieser im unteren Bereich der Tabelle der Handball Bundesliga richtungsweisenden Partie, kurz vor Schluss noch selbst in Führung lag, das Spiel dann aber noch aus der Hand gab.

Allerdings regte Schweikardt auch ein nicht gegebenes Tor von Max Häfner auf, der beim Stand von 20:19 (39.) den Ball an Bertram Obling vorbeigedreht hatte. Der dänische Keeper des HCE hatte mit seinem Körper sowohl die Sicht des Torlinienschiedsrichters wie auch der Hauptkamera verdeckt.

Doch die Hintertorkamera nährt die Hoffnung der Schwaben, dass der Ball schon mit vollem Umfang hinter der Torlinie gewesen sein könnte. Allerdings wird der Videobeweis in der Handball Bundesliga - im Gegensatz zu Großturnieren wo eine eigene Torlinien-Technologie eingesetzt wird, nicht für den Nachweis ob der Ball über der Linie war oder nicht angewendet.

Jutta Ehrmann-Wolf: "Die Kamerabilder geben das nicht her"

"Wir führen als HBL oder als Handball-Sport den Videobeweis ein, der aber nicht das Wesentlichste abdeckt und das ist nun mal: Tor ja oder nein", schimpfte Michael Schweikardt. "Wenn man etwas macht, dann eben auch richtig. Es kann in meinen Augen nicht wahr sein, dass für 2-Minuten-Strafen der Videobeweis genutzt wird, aber bei Tor ja oder nein nicht. Dann lieber lassen!"

"Wir überprüfen nur die Situationen, bei denen wir eine Chance haben, dass die gelieferten Bilder uns weiterhelfen", hatte DHB-Schiedsrichterchefin Jutta Ehrmann-Wolf gegenüber der Handballwoche schon zum Saisonbeginn erklärt.

"Daher haben wir beispielsweise die Wechsel- oder Buzzerfehler und die Entscheidung, ob der Ball komplett über der Linie war, bewusst weggelassen, da die Kamerabilder dies nicht hergeben werden", so Jutta Ehrmann-Wolf mit Blick auf den Unterschied zur bei Großereignissen eingesetzten Torlinien-Technologie, die genau für diese Entscheidungen die nötigem Informationen liefern.

Übrigens: Auch eine normale Zeitstrafe können die Referees nach den vor der Saison kommunizierten Gründe zum Anfordern des Videobeweis im Handball nicht überprüfen, es müsste die Überprüfung einer möglichen Disqualifikation im Raum stehen. Wenn diese im Videobeweis nicht bestätigt wird, bleibt es bei der milderen Zwei-Minuten-Strafe - oder auch bei gar keiner Bestrafung.

Kleinigkeiten entschieden

Die Szene um das nicht gegebene Tor gut zwanzig Minuten vor dem Ende sind ein Beleg dafür, wie umkämpft die Begegnung zwischen dem TVB Stuttgart und dem HC Erlangen war. Es waren Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden.

"Wir wussten, wie das Spiel heute werden würde und dass Erlangen lange Angriffe fährt, immer wieder versucht, die Abwehrreihe tief in Richtung 6-Meter zu drängen und das haben sie auch gegen uns geschafft", so Schweikardt zur Spielweise der Franken.

Der TVB-Coach betonte: "Damit haben sie es dann leider auch geschafft, dass sie immer wieder im Zeitspiel in eine Situation kommen, in der sie trotzdem noch Erfolge erzielen können. Das war clever und nicht gut genug von uns bis zum Ende verteidigt."

"Insgesamt habe ich viele gute Phasen gesehen, wie zum Beispiel am Anfang, als es 4:1 stand. Dann gab es ein deutliches Plus für Erlangen, wir kommen aber wieder ran. Das war wirklich eine Achterbahnfahrt heute und enttäuschend, dass wir in den entscheidenden Situationen nicht clever genug waren", musste Michael Schweikardt am Ende einräumen.

Der TVB-Coach ergänzte unter anderem mit Blick auf den wichtigen Erlangener Ausgleich zum 29:29 kurz vor Schluss: "Auch, dass wir Nico Büdel nah ran kommen lassen und nicht auf Kontakt gehen, sondern auf Block und vorne dann Ballverluste in den entscheidenden Phasen haben. Das ist wie gesagt alles sehr enttäuschend."

Stuttgarts Wechselfehler nicht bestraft

Bei allem Frust und Ärger über den Videobeweis hatten die Schwaben allerdings auch selbst das Glück auf ihrer Seite - und den Vorteil, dass der Videobeweis auch bei der Überprüfung eines Wechselfehlers - im Gegensatz zu internationalen Großereignissen - in der Handball Bundesliga nicht zum Einsatz.

Denn: Nachdem Jorge Serrano den konternden Yannick Bialowas rund 80 Sekunden vor dem Ende foulte und dafür eine Zeitstrafe erhielt, warf Veit Mävers die Gäste in Führung. Die Schwaben hatten noch einen letzten Angriff für den möglichen Ausgleich. Nach ihrer letzten Auszeit agierten die Hausherren die letzten fünf Sekunden dabei trotz eigentlicher Unterzahl mit sieben Spielern.

"Wir haben heute einen harten Kampf gezeigt, aber in den entscheidenden Phasen zu viele Fehler gemacht. Am Ende verlieren wir zu Hause mit einem Tor. Das ist natürlich sehr bitter, aber wir wissen schon, dass es am Dienstag weiter geht. Jetzt müssen wir das Spiel heute Abend analysieren und dann morgen wieder Fokus auf Dienstag haben", richtete Adam Lönn gleich wieder den Fokus auf die Auswärtspartie bei den Füchsen Berlin. Im letzten Heimspiel des Jahres kommen am 23. Dezember noch die Rhein-Neckar Löwen in die Porsche-Arena.

» Spielbericht HC Erlangen - TVB Stuttgart

