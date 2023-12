Disconnect und Torspektakel: Hertha BSC gewinnt Nachholspiel in der VBLCC

Im Nachholspiel zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart gab es ein wildes Hin und Her. An dessen Ende konnte sich der Klub aus der Hauptstadt durchsetzen und in der Tabelle auf einen Play-off-Rang springen.

Aufgrund einer Netzwerkumstellung im Stuttgarter Stadion fiel die für letzte Woche angedachte Partie der Schwaben gegen Hertha BSC aus. Am Montag wurde dieses Duell nachgeholt. Während der VfB Stuttgart den Kontakt zu den Play-off-Plätzen halten wollte, strebte Berlin den Sprung auf eben einen dieser Ränge an.

Im Doppel tasteten sich beide Teams zunächst ab, letztlich waren es die Berliner, die den Torreigen eröffneten. Zuletzt noch von Furkan 'FurkyPlayz' Kayacik wegen ihrer häufigen Flanken kritisiert, zeigten Eren 'ErenPyrz030 Poyraz und Tom 'Bisso__23' Bismarck, dass sie es auch spielerisch können. Über Tabakovic spielten sie Matthäus frei, der in der 31. Ingame-Minute vor dem Tor eiskalt blieb. Gleichbedeutend war der Führungstreffer mit dem einzigen Tor vor der Halbzeitpause. Eine, die lange anhielt, denn die zweiten 45 Ingame-Minuten konnten erst mit Verzögerung angepfiffen werden. Grund war ein Disconnect.

Stuttgart besser - Hertha nervös, aber erfolgreich

Dann doch wieder angepfiffen, kamen die Stuttgarter immer besser in die Partie. Hertha BSC wurde zunehmend nervöser. Doch ein Treffer gelang dem VfB-Duo aus Antonio 'AntonioRadelja' Radelja und Deni 'Denii10' Mutic nicht mehr. Stattdessen machten die Berliner den Sack zu - Dardai vollendete zweimal nach einem Konter. "Zum Mäusemelken", kommentierte Niklas 'Nik_Lugi' Luginsland im Chat des VfB-Streams.

Damit lag der Druck auf Radelja, der im folgenden Einzel gegen Noah 'Nokzyy23' Klitzing nicht verlieren durfte. Dieser Mission nahm sich der deutsche Einzelmeister an und führte nach 27. Ingame-Minuten bereits mit 2:0. Gleich doppelt traf der Kroate von außerhalb des Strafraums. Doch lange sollte die komfortable Führung nicht halten. Nur wenige Augenblicke später verkürzte der Herthaner, um noch vor der Pause auszugleichen. Vollkommen drehen konnte Klitzing die Partie nach knapp einer Ingame-Stunde. Ähnlich wie zuvor Radelja traf der Hertha-Profi per Außenrist aus der zweiten Reihe.

Last-Second-Comeback rettet den VfB in Spiel drei

'Nokzyy23' konnte sogar noch das 4:2 nachlegen. Auf kuriose Art und Weise. Zunächst scheiterte er mit Musiala noch am Pfosten. Den Abpraller nutzte er jedoch als Vorlage und schob ins leere Tor ein. Somit deutete sich ein Erfolg der Hauptstädter an, das Drehbuch dieser spannenden Begegnung war aber noch nicht ausgeschrieben. Nach dem Anschlusstreffer zeigte der Schiedsrichter kurz vor Abpfiff auf den Punkt - Strafstoß für Stuttgart! Den verwandelte Radelja in die Mitte zum Ausgleich.

Diesen Schub an Emotionen wollte Mutic gegen Bastian 'Bxstip7' Puskas direkt mitnehmen. Zwar ging der Stuttgarter auch in Führung, die Hertha kam jedoch postwendend zurück. Über ihre Paradedisziplin spielten sie Dardai frei, der per Volley auf 1:1 stellte. In der zweiten Halbzeit gelang Puskas nach einem Eckball noch das 2:1 und 3:1. Auch ein Platzverweis kurz vor Schluss gegen Hertha BSC konnte am Sieg nichts mehr ändern. Während die Blau-Weißen damit auf Platz fünf springen, verharren die Schwaben auf dem 14. Rang. Alle Ergebnisse und Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.