Dirkner vor Wechsel nach Rostock?

Laut "Sky" steht Mittelfeldspieler Jonas Dirkner vor einem Wechsel zu Hansa Rostock, der 21-Jährige hat demnach am Montag bereits den Medizincheck an der Ostsee absolviert. Das ehemalige Hertha-Talent spielte in den letzten beiden Jahren für Vierligist VSG Altglienicke (51 Einsätze in der Regionalliga Nordost).