Direktes Duell um Platz vier - Letzter Strohhalm für Hertha? Das bringt der 32. Spieltag

Je weniger Punkte in der Bundesliga-Saison 2022/23 zu vergeben sind, desto brisanter werden die Duelle. Der 32. Spieltag verspricht spannende Spiele - an der Tabellenspitze wie an deren Ende.

Kölns Bilanz macht Hertha Hoffnung

Am Freitagabend ist das Schlusslicht Hertha BSC beim 1. FC Köln gefordert - und braucht unbedingt einen Sieg, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Trotz der misslichen Lage sind die Vorzeichen gut: Sieben der letzten elf Auswärtsspiele in Köln konnten die Berliner gewinnen, auch beim Heimspiel in der Hinrunde gewann die Alte Dame. Dazu kommt, dass Köln in der laufenden Saison noch kein Spiel gegen ein Schlusslicht gewinnen konnte (zwei Remis, eine Niederlage). Bei den seit fünf Heimspielen sieglosen Kölnern hofft man nach dem sicheren Klassenerhalt und der Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart auf einen positiven Saisonausklang.

Spannung garantiert in Bochum

Ungeachtet des Ergebnisses in Köln ist auch in Bochum ordentlich Druck auf dem Kessel. Der VfL ist seit sechs Spielen sieglos, rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz und empfängt am Samstagnachmittag mit dem FC Augsburg einen Gegner, der ebenfalls noch nicht vollends gesichert ist. Bei den bisherigen fünf Aufeinandertreffen in Liga eins und zwei gewann stets das Auswärtsteam. Auch wenn sich dieses Phänom wiederholen sollte, ist Spannung garantiert: Seine saisonübergreifend letzten zehn Bundesligasiege fuhr der FCA stets mit nur einem Tor Differenz ein.

Wolfsburg gegen Hoffenheim in Torlaune

Die TSG Hoffenheim ist auf fremdem Platz in den letzten zehn Spielen hingegen harmlos, gewann in diesem Zeitraum nur einmal auswärts. Weil man aktuell nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, ist ein Sieg beim VfL Wolfsburg dringend erwünscht. Doch gerade die Wölfe, als Siebter selbst noch mittendrin im Rennen um Europa, verloren nur zwei der 14 Bundesliga-Heimspiele gegen die TSG - und trafen zuhause stets gegen den kommenden Gegner.

Rhein-Main-Derby um Europa

Im Nacken sitzen dem VfL (48 Punkte) der 1. FSV Mainz 05 (46) und Eintracht Frankfurt (43). Beide Teams messen sich am Samstagnachmittag im Rhein-Main-Derby und dürfen noch auf den Sprung in die internationalen Plätze hoffen. Die Mainzer, mit 25 Punkten Dritter in der Rückrundentabelle, verloren zuletzt zwei Spiele am Stück. Pokalfinalist Eintracht, der sich von Trainer Oliver Glasner trennen wird, ist derweil seit nunmehr zehn Spielen ohne Sieg in der Liga.

Wer erobert Platz vier?

Der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg spielen erneut eine überragende Runde, haben 56 Zähler auf dem Konto - und den erstmaligen Sprung in die Champions League vor Augen. Im direkten Duell könnte sich nun ein Team entscheidend absetzen, doch beide Mannschaften dürfen sich Chancen ausrechnen: Union ist zuhause noch ungeschlagen, der SCF die zweitbeste Auswärtsmannschaft.

Bayern vs. Schalke: Knackpunkt Schlussphase?

Auch das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 ist höchst brisant. Während der Rekordmeister im Fernduell mit Dortmund vorlegen möchte, träumen die Königsblauen von Big Points im Tabellenkeller - die trotz der ansteigenden Formkurve durchaus überraschend kämen: Seit 22 Spielen wartet S04 auf einen Sieg gegen die Münchner. Der mögliche Schalker Trumpf: 13 von 31 Saisontoren erzielte man in der Schlussviertelstunde - Bayern musste bereits zehn Gegentore in den letzten 15 Minuten schlucken.

BVB: Mit Heimstärke zum Titel?

Ob die Bayern patzen oder nicht, Borussia Dortmund möchte seine eigenen Hausaufgaben gegen Borussia Mönchengladbach erfüllen und das Meisterrennen im Samstagabendspiel offenhalten. Nach dem Torfestival gegen den VfL Wolfsburg will der BVB den neunten Heimsieg gegen die Fohlen in Serie feiern - und den 14. Bundesliga-Heimsieg in dieser Saison. Mehr gelangen dem BVB noch nie in einer Runde.

Ist der Hoeneß-Effekt verpufft?

Auch dem Sonntagnachmittag mangelt es nicht an Brisanz. Um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart, aktuell auf Relegationsplatz 16, Bayer Leverkusen. Nach dem Trainerwechsel hin zu Sebastian Hoeneß blieben die Schwaben fünf Spiele unbesiegt, mussten zuletzt aber zwei schmerzhafte Niederlagen hinnehmen. Gegen die Werkself gewann man nur eine der jüngsten 21 Begegnungen - und das Team von Xabi Alonso will nach dem Europa-League-Halbfinale am Donnerstagabend den sechsten Platz in der Liga untermauern.

Beim Angstgegner: Bremen kann den Klassenerhalt sichern

Beschlossen wird der Spieltag von RB Leipzig und Werder Bremen - mit dem Klassenerhalt der Gäste? Nur ein Sieg gelang dem Team von Ole Werner in den letzten neun Spielen, auf sieben Punkte ist der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 zusammengeschmolzen. Von den Leipzigern, die ihrerseits Platz drei festigen wollen, reiste man bislang stets mit leeren Händen zurück in den Norden. Immerhin: Die ansprechende Leistung gegen den FC Bayern München dürfte Mut machen.