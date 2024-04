Direktes Duell um Platz vier: BVB bangt vor Leipzig um Malen

Im wichtigen Auswärtsspiel bei RB Leipzig ist BVB-Trainer Edin Terzic zum Umbau seiner Mannschaft gezwungen. Zwei Spieler fehlen im direkten Duell um Rang vier gelbgesperrt, ein Offensivspieler ist fraglich.

Borussia Dortmund ist am Dienstag ohne ein Trio in die Trainingswoche vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei RB Leipzig am kommenden Samstag gestartet. Julian Ryerson, Donyell Malen und Ian Maatsen standen bei der öffentlichen Trainingseinheit nicht mit ihren Kollegen auf dem Platz, sondern arbeiteten individuell im Kraftraum.

Malen kämpft weiter mit Oberschenkelproblemen

Während Maatsen im direkten Duell um den vierten Tabellenplatz, der sicher zum Start in der Champions League berechtigen würde, ohnehin aufgrund einer Gelbsperre ausfallen wird - wie auch Kapitän Emre Can -, hofft man beim BVB noch darauf, dass Malen in dieser Woche ins Teamtraining zurückkehren kann. Der Niederländer laboriert noch immer an Oberschenkelproblemen.

Die ganz große Brisanz liegt durch das gute Abschneiden der deutschen Mannschaften im Europapokal zwar nicht mehr in dem BVB-Spiel in Leipzig, da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Rang 5 reichen wird, um sich für die Königsklasse zu qualifizieren. Darauf ausruhen wollen sich die Dortmunder, die zu Beginn dieser Woche die neue Führungsstruktur bekanntgaben, allerdings nicht. Der Sprung auf Rang vier ist das Ziel - dazu allerdings ist ein Sieg in Leipzig notwendig. Aktuell liegt RB zwei Zähler vor der Borussia, die es am Samstag in der eigenen Hand hat, das zu ändern.

2:3-Hinspielniederlage in Unterzahl

Dazu allerdings wird der BVB seine bisherige Bilanz gegen die Top-4-Teams der Liga verbessern müssen. Aus bislang sieben Partien gegen Leverkusen, München, Stuttgart und Leipzig holte die Terzic-Elf nur fünf Punke, einzig beim 2:0 in München gelang dem BVB ein Sieg. Im Hinspiel boten die Dortmunder den Leipzigern in langer Unterzahl einen packenden Kampf, am Ende aber stand eine 2:3-Heimniederlage, nachdem Niklas Süle in der vierten Minute der Nachspielzeit noch eine große Chance zum Ausgleich liegengelassen hatte.