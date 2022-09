"Direkt zum Flughafen gefahren": Beyer ist reif für die Insel

Jordan Beyer verlässt Borussia Mönchengladbach bis zum Saisonende. Der Verteidiger schließt sich leihweise dem FC Burnley an.

Nachdem Jordan Beyer in der vergangenen Saison noch in 17 Bundesligaspielen auf dem Platz gestanden hatte, war die Aussicht auf Spielzeit unter Gladbachs neuem Trainer Daniel Farke aber nicht mehr so groß: In den ersten vier Saisonpartien blieb er ohne Einsatz (zweimal, gehörte noch nicht einmal zum Kader).

Daher begab sich der Innenverteidiger auf die Suche nach einem neuen Verein - erfolgreich: Beyer läuft bis zum Saisonende leihweise für den FC Burnley auf. "Jordan ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, in dieser Saison anderswo einen neuen Anlauf zu nehmen, um Spielpraxis zu bekommen. Wir wünschen Jordan in Burnley viel Erfolg", so Roland Virkus in einer Pressemitteilung.

Innenverteidiger mit Schnelligkeit und Qualität am Ball. Vincent Kompany

Der Spieler selbst freut sich auf die erste Auslandsstation seiner Karriere. "Sobald ich von dem Interesse gehört habe, bin ich direkt zum Flughafen gefahren, ich wollte einfach sofort hierher", sagte der 22-Jährige in der Pressemitteilung des englischen Zweitligisten.

In Burnley trainiert der Deutsche unter der Leitung von Vincent Kompany. Der ehemalige Verteidiger von Manchester City lobte den Last-Minute-Neuzugang: "Er ist ein Innenverteidiger mit Schnelligkeit und Qualität am Ball, der an einer der besten Akademien Europas ausgebildet wurde."

Der Abwehrspieler soll den Clarets helfen, den direkten Wiederaufstieg zu realisieren. Der Saisonstart ist der Kompany-Elf schonmal gelungen. Mit zwölf Punkten belegt Burnley derzeit Platz drei.

Bislang ohne eigenen Treffer

Für Beyer ist es seine zweite Leihstation. Bereits in der Rückrunde 2019/20 stand er in elf Partien für den Hamburger SV auf dem Feld. Für die Fohlen absolvierte der geborene Kempener 33 Bundesligaspiele - ein Tor gelang ihm dabei nicht. Vielleicht ändert sich das nun im Dress der Clarets