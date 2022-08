Diogo Leite spürt Pepes lange Leitung

Mit Diogo Leite scheint sich eine Neuverpflichtung in der Innenverteidigung von Union Berlin festgespielt zu haben.

Vom Trainingsrückstand, den Diogo Leite Mitte Juli zum 1. FC Union Berlin mitgebracht hatte, ist nichts mehr zu spüren. Der portugiesische Innenverteidiger, der vom FC Porto für eine Serie ausgeliehen wurde, wirkt absolut fit - und Trainer Urs Fischer setzte auf Anhieb auf ihn. Nur im DFB-Pokalspiel beim Viertligisten Chemnitzer FC (2:1 nach Verlängerung) berief Fischer Leite noch nicht in den Kader.

Der 23 Jahre alte Abwehrmann spielte im Anschluss in der Bundesliga gegen Hertha BSC (3:1), beim 1. FSV Mainz 05 (0:0) und gegen RB Leipzig (2:1) jedoch stets von Beginn an und immer über 90 Minuten plus Nachspielzeit. "Ich habe versucht, jeden Tag mein Bestes zu geben. Und der gesamte Staff hat mir dabei geholfen, mich schnell anzupassen", sagte Leite am Dienstag in einer Journalistenrunde in Köpenick.

kicker Wochenendrückblick vom 22.8.2022 Bayern München mit Torspektakel zum Startrekord, Werder Bremen dreht verloren geglaubtes Spiel beim BVB, Deutsche 4x100m-Staffel wird Europameister kicker Wochenendrückblick vom 14.8.2022 14.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 7.8.2022 07.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 31.7.2022 31.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.7.2022 24.07.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Leite agierte gegen Leipzig unauffällig und hier und da noch ein bisschen vorsichtig, jedoch ohne dabei abzufallen. Mit 45 Ballkontakten hatte er bei den Eisernen gegen RB sogar die meisten. In naher Zukunft dürfte er aber auch offensiv noch aktiver werden. Dann könnte in der Offensive seine Kopfballstärke ebenso zum Tragen kommen.

Leite fühlt sich nach wenigen Wochen auf seiner ersten Auslandsstation schon sehr wohl in der Hauptstadt. Er hat mit einem Deutsch-Kurs begonnen. Sportlich soll sich das Hoch seiner Mannschaft auch im nächsten Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Schalke 04 fortsetzen. "Wir wissen, dass das ein hartes Spiel für uns wird. Aber wir fahren dorthin, um zu gewinnen", erklärt Leite selbstbewusst.

Leite will sich bei Union weiterentwickeln, nachdem er in der vergangenen Saison zu Sporting Braga ausgeliehen worden war und auch in der Europa League spielte. Für eine ambitionierte Rückkehr zum Stammverein FC Porto reichte es für den U-17-Europameister von 2016 und U-21-Vize-Europameister von 2021 allerdings nicht.

Leite: "Pepe ist für mich einer der besten Verteidiger der Historie"

Aber eine lange Leitung nach Porto vor allem zu seinem sportlichen Vorbild und Ex-Mitspieler Pepe spürt Leite immer noch. "Pepe ist für mich einer der besten Verteidiger der Historie und ich habe mit ihm gespielt. Er ist eine Person, an der ich gewachsen bin. Ich habe viel von ihm gelernt. Ein Innenverteidiger muss auch aggressiv sein", sagte Leite.

Was nach dem Saisonende passiert, ist offen. Leite könnte von Porto zurückgeholt werden oder Union die Kaufoption ziehen. Sein Marktwert wird derzeit auf sieben Millionen Euro beziffert. Doch aktuell genießt Leite einfach den Moment: "Ich bin wirklich glücklich, bei diesem Team und bei diesem großartigen Verein zu sein. Diese Atmosphäre hier ist fantastisch und eine der besten, die ich je erlebt habe." Matthias Koch