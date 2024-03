Diogo Leite sehnt sein erstes Bundesliga-Tor herbei

Diogo Leite hat gegen Dortmund sein 50. Bundesliga-Spiel absolviert. Gern würde der Verteidiger mit Union Berlin die Liga halten - und für Portugal bei der kommenden Europameisterschaft spielen.

Beim 1. FC Union Berlin herrschte am Dienstvormittag trotz eisigen Windes gute Stimmung beim Training. Das lag zum einen am Sonnenschein, aber auch am Aufschwung in den letzten Wochen.

Daran konnte auch die 0:2-Niederlage am Samstag gegen Borussia Dortmund nichts ändern. "Wir können auch auf positive Aspekte schauen, die wir in dem Spiel hatten. Es gab einige Tormöglichkeiten für uns. Am Ende war es schwer, diese Niederlage hinzunehmen. Wir brauchen noch Punkte", sagte Innenverteidiger Diogo Leite in einer Medienrunde am Nachmittag.

Vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim VfB Stuttgart fühlen sich die Eisernen keinesfalls gerettet, obwohl sie als Tabellen-14. auf den ersten Blick relativ komfortable acht Zähler Vorsprung auf Relegationsrang 16 haben.

"Wir müssen weiter Punkte holen"

"Wir sind konstanter geworden. Wir stehen in der Tabelle etwas besser da. Wir müssen jedoch weiter Druck machen. Viele Mannschaften liegen eng beieinander", erklärte Diogo Leite. "Aber wir müssen weiter Punkte holen, auch auswärts. Die Tabelle kann sich schnell ändern. Unser Ziel ist es, in der Liga zu bleiben."

Unter Trainer Nenad Bjelica ist Diogo Leite genauso Stammspieler wie bei Vorgänger Urs Fischer. In 29 seiner 30 Pflichtspiele in dieser Serie stand der 25 Jahre alte Leite in der Startelf. Nicht immer agierte er fehlerfrei. Von Vorteil ist es für ihn, dass er von den Innenverteidigern der einzige echte "Linksfüßler" ist.

Ich hoffe, dass es bald passiert, auch wenn ich in erster Linie Verteidiger bin. Diogo Leite über seine Bundesliga-Torsehnsucht

Gegen Dortmund absolvierte er sein 50. Bundesliga-Spiel. Während er in der DFB-Pokal-Begegnung am 13. August beim FC-Astoria Walldorf (4:0) im zweiten Union-Jahr endlich sein erstes Pflichtspieltor erzielen konnte, steht Leite im Oberhaus noch ohne Treffer da.

"Im Pokal habe ich getroffen. Aber natürlich soll das auch in der Bundesliga klappen", meinte Diogo Leite, der mit vollem Namen Diogo Leite heißt. "Darum kämpfe ich. Ich hoffe, dass es bald passiert, auch wenn ich in erster Linie Verteidiger bin."

Der EM-Traum

Ein Törchen vorn, viele weiße Westen hinten: Das könnte Leite vielleicht auch die Tür zur Europameisterschaft in Deutschland öffnen. Zu einem Länderspieleinsatz für Portugal reichte es trotz einer zwischenzeitlichen einmaligen Nominierung noch nicht. "Ich weiß, dass ich in der Vorauswahl bin. Ich gebe alles. Dann hat der Trainer zu entscheiden. Ich möchte im Kader stehen", sagte Leite.