Diogo Jota bei den Regionals? FC Pro 24 geht in die nächste Runde

Der erste Abschnitt der FC-Pro-24-Saison ist beendet. Nach der Open Ladder folgen nun die Regional Qualifiers. Mit dabei sind viele Deutsche und ein LFC-Star.

Dass Diogo Jota ein feiner Fußballer ist, dürfte jedem Beobachter des Portugiesen schnell auffallen. Etwas versteckter liegt derweil sein Talent auf dem virtuellen Rasen, das jedoch nicht minder ausgeprägt ist. Liverpools variabler Angreifer zählt wohl zu den besten FIFA- respektive FC-Spielern, die ihr Geld mit dem echten Fußball verdienen. Ein Status, den er nun im neuen eSport-Ökosystem von EA SPORTS eindrucksvoll bestätigte, indem er sich für die Regional Qualifiers der FC Pro Open qualifizierte.

Portugiesische Peak-Elo überzeugt

Die regionalen Qualifikationsturniere stellen die zweite Stufe auf der Treppe zum FC-Olymp dar, der FC Pro World Championship. In einer Open Ladder konnten sich Profis in der EU bis einschließlich 14. Oktober eine Peak-Elo erspielen, die darüber entschied, wer es in die Qualifier schafft. Diogo Jota brachte es auf einen Wert von 1.273 und belegte in der Region EU West damit Platz 81.

Aus deutscher Sicht erfreulich: Zahlreiche hiesige Vertreter haben die Open Ladder erfolgreich absolviert. Darunter große Namen wie Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, RBLZ-Neuzugang Levy Finn 'levyfinn' Rieck oder auch SCP-Durchstarter Jonas 'Jonny' Wirth. Letztgenannter schloss die Spielphase in der Region EU East gar als bester Deutscher ab und belegte mit einer Peak-Elo von 1.464 den fünften Rang.

BVB-Duo lässt aufhorchen und sorgt für Vorfreude

An der Spitze der Tabelle fand sich derweil ein Akteur wieder, der sich in der Virtual Bundesliga (VBL) erst noch beweisen muss. Roee Feldmann, im September dem neu gegründeten VBL-Team Borussia Dortmunds beigetreten, überflügelte noch vor seinem Ligadebüt die europäische Konkurrenz mit seiner Peak-Elo von 1.504.

Die Hoffnung der Schwarz-Gelben auf eine spektakuläre VBL-Premiere dürfte damit durchaus gestiegen sein. Zumal auch Feldmanns BVB-Kollege Bradley 'Assault_il' Destoop in den Regional Qualifier vordrang. Der Belgier trat gemeinsam mit Diogo Jota in der Region EU West an und sicherte sich den 34. Platz.

Auf internationaler Ebene geht es für die jeweils besten 256 eSportler der beiden EU-Regionen am 21. und 22. Oktober weiter. Dann wird in den Qualifikationsturnieren mächtig ausgesiebt und die 52 besten Spieler der Welt ziehen in den FC Pro Open Global Qualifier ein. Ob Liverpools portugiesischer FC-Crack mit von der Partie sein wird, ist allerdings ungewiss. Der Angreifer spielt mit seinen Reds am 21. Oktober das Merseyside-Derby gegen Everton (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).