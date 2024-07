Diogo Costa: "Das war das beste Spiel meines Lebens"

Portugal hat gegen Slowenien nicht unbedingt überzeugt, steht aber im EM-Viertelfinale. Und das lag an einem Mann: Keeper Diogo Costa.

Glück pur: Keeper Diogo Costa wird von seinem Teamkollegen geherzt. UEFA via Getty Images

Wirklich viel passiert war in den 90 Minuten zwischen Portugal und Slowenien nicht. Somit ging die Partie in die Verlängerung. Dort bekam der Europameister von 2016 einen Elfmeter zugesprochen, den Cristiano Ronaldo vergab. Der Kapitän vergoss in der Pause zwischen den beiden Halbzeiten der Verlängerung sogar Tränen.

"Wir mussten nach Ronaldos Elfmeter alle daran glauben. Wir haben bis zuletzt daran geglaubt und sind sehr glücklich", sagte Diogo Costa nach der Partie. Und der Keeper war selbst dafür verantwortlich, dass alle Portugiesen glücklich sein durften. Zunächst parierte der Torwart vom FC Porto (seit 2010 im Verein) eine Riesenchance von Benjamin Sesko, als der Schlussmann im Eins-gegen-eins Sieger blieb.

"Ich habe seine Körpersprache gelesen und konnte meinem Team damit helfen", blieb der Matchwinner ganz bescheiden. Aufgrund dieser Parade war es nämlich erst ins Elfmeterschießen gegangen. Und was dort geschah, war schlicht herausragend aus Sicht von Diogo Costa. Denn der Torwart parierte drei Elfmeter der Slowenen - alle am Stück - und sorgte dafür, dass Portugal mit einem 3:0 im Elfmeterschießen ins EM-Viertelfinale einzog.

"Wir sind bereit, egal wer kommt"

"Das ist vermutlich das beste Spiel meines Lebens. Ich habe mich auf meine Aufgabe konzentriert und bin meinem Gefühl gefolgt. Klar haben wir die Elfmeterschützen analysiert, aber die Spieler ändern auch oft ihre Schüsse. Das waren großartige Emotionen nach so einem harten Spiel", freute sich der Keeper, der natürlich zum Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.

Weiter geht es für Portugal nun am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Frankreich. Der Sieger bekommt es dann im Halbfinale mit Spanien oder Deutschland zu tun. Ein also durchaus steiniger Weg bis ins Finale. "Die Familie ist meine Stütze und jetzt sind wir bereit, egal wer kommt", so Diogo Costa.

Zum Thema: Sesko scheitert nach Riesenbock von Pepe an Torhüter Diogo Costa