Dinkci verpasst den Auftakt

Beim ersten Training des Aufsteigers fehlte der erkrankte Stürmer, wird aber mit ins Trainingslager nach Spanien reisen.

Gleich am ersten Tag des neuen Jahres bat Trainer Frank Schmidt seine Mannen wieder zur Pflicht. Um 14 Uhr absolvierten die Heidenheimer am Montag bei Regen und ungemütlichen Temperaturen ihre erste Trainingseinheit 2024. Fast vollzählig waren die Aufsteiger erschienen, doch neben den Langzeitverletzten Thomas Keller und Elidon Qenaj (beide Kreuzbandriss) fehlte beim Auftakt auch Eren Dinkci. Die Leihgabe aus Bremen ist noch leicht erkrankt, soll aber am Dienstag die Reise ins Trainingslager auch antreten.

Für den FCH steht nun eine Woche Spanien an

Dann dürfen sich die FCH-Profis unter deutlich angenehmeren Bedingungen auf die Restsaison vorbereiten. Eine Woche wird der Aufsteiger im spanischen Algorfa wie bereits in den Vorjahren in der Nähe von Alicante sein Quartier aufschlagen und deshalb in gewohnter Umgebung seine Einheiten und ein noch nicht final terminiertes Testspiel absolvieren.

Auch Topscorer Jan-Niklas Beste ist wieder auf dem Damm, der 24-Jährige hatte die finale Partie 2023 noch krankheitsbedingt verpasst. Doch auch ohne dessen gefährliche Standards hatte Heidenheim sein Heimspiel gegen Freiburg gedreht und 3:2 gewonnen und das Punktekonto mit den Zählern 18 bis 20 angefüllt. Auch deshalb hatte Schmidt, den der kicker abschließend zur "Persönlichkeit des Jahres 2023" gekürt hatte, den Trainingsstart ins neue Jahr geschoben.

Am 9. Januar wird der Tross dann wieder nach Deutschland zurückkehren, dann geht es bereits auf die Zielgerade der Vorbereitung auf den Bundesliga-Restart, zu dem der FCH vier Tage später in Köln antritt. Dann steigt das nächste Duell mit einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Und die Kölner, die aktuell satte zehn Punkte und acht Plätze hinter dem FCH rangieren, sollten gewarnt sein, denn in vergleichbarer Konstellation hatte Heidenheim zuletzt in Mainz ihren ersten Auswärtssieg in der Bundesliga (1:0) und besonders wichtige Zähler eingefahren.