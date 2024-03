Dinkci und sein großes Geheimnis

Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft, hat bereits für Deutschland gespielt und möchte A-Nationalspieler werden. Wessen Trikot Heidenheims Eren Dinkci allerdings hierfür tragen könnte, will der Deutsch-Türke nicht verraten.

Die erste Länderspielpause des neuen Jahres hat begonnen. Während in Heidenheim jeder von Jan-Niklas Beste spricht, der als erster Spieler der FCH-Geschichte für die deutsche Nationalmannschaft und deren Testländerspiele gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) berufen wurde, verrät Dinkci ein kleines Geheimnis: Er könnte es demnächst seinem Angriffspartner vom linken Flügel nachmachen und A-Nationalspieler werden.

Drei Einsätze für die deutsche U 20 hat der in Bremen geborene Sohn türkischer Eltern absolviert. Der nächste logische Schritt wäre die A-Nationalmannschaft, von der auch Dinkci offen träumt. Jetzt scheint der torgefährliche Angreifer diesem Ziel näher zu kommen. Ob allerdings für die DFB-Auswahl oder für die Heimat seiner Eltern, will er nicht rauslassen. "Ich kann nur sagen, dass sich ein Verband schon gemeldet hat", so der Torschütze des Heidenheimer 1:1 am gestrigen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. "Aber ich werde nicht verraten, welcher."

Dinkci: "Das ist etwas Langfristiges"

Zuletzt war öffentlich von der Türkei die Rede. Dass Dinkci die DFB-Farben nicht komplett abgehakt hat, klingt jedoch ebenfalls zwischen den Zeilen durch. Egal, für wen man sich entscheidet, "am Ende muss man schauen, was richtig ist. Das ist keine Entscheidung, wie bei einem Vereinswechsel. Das ist etwas Langfristiges". Es sei keine Frage, die man so einfach trifft. "Du musst auf dein Herz hören, auf deinen Bauch hören, auf deinen Kopf hören", sagt der 22-Jährige, für den es wichtig ist, dass man sich für das entscheidet, "was am besten zu einem selbst passt".

Ähnlich hatte sich vor ein paar Monaten auch Deniz Undav vom VfB Stuttgart geäußert. Auch er mit der doppelten Staatsbürgerschaft und dem Traum von der Nationalmannschaft beseelt, ließ sich lange beide Optionen offen. Bis sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bei ihm gemeldet hat. Der Leihtorjäger der Schwaben steht jetzt im aktuellen DFB-Aufgebot und träumt von der Heim-Europameisterschaft im Sommer.

Undav hat sich durch seine Treffer, 14 mittlerweile an der Zahl, in den Fokus der Auswahl gespielt. Acht sind es bei Dinkci in dieser Saison. Auf die Frage, wie viele er für die Erfüllung seines Traums noch braucht, meint der Leihangreifer aus Bremen nur: "Keine Ahnung. Es ist mir eigentlich auch relativ egal. Wenn‘s kommt, dann kommt‘s." Er sei, obwohl er bereits im Dezember 2020 für Bremen sein Bundesligadebüt feiern durfte, gefühlsmäßig "in meiner ersten Bundesliga-Saison. So definiere ich es. Ich habe noch relativ viel vor mir, bin noch jung und ich mache mir keinen Stress".

In der 86. Minute eingewechselt hatte Jungprofi Dinkci damals vier Minuten später den Siegtreffer beim 1:0-Erfolg im Abstiegsduell beim FSV Mainz 05 erzielt. Mittlerweile steht er bei 50 Bundesligaspielen und neun Treffern. Gladbach ist die erste Mannschaft, gegen die Dinkci in Hin- und Rückrunde einer Saison getroffen hat. Jeweils aus der Distanz. Beim 1:2 am 9. Spieltag brachte sein Tor keine Punkte, diesmal wurde es einer.