Dinkci hat die volle Rückendeckung: "Der Junge soll das machen"

In einer äußerst unerfahrenen Werder-Mannschaft war Eren Dinkci am Freitagabend der jüngste Spieler in der Bremer Startelf. Trainer Markus Anfang bestärkt den 19-Jährigen, an seiner Spielweise festzuhalten - auch wenn sie bislang noch nicht von einem Erfolgserlebnis gekrönt wurde.

Für Markus Anfang müssen junge Spieler gewiss nicht alles können. Nur einen Fehler dürfen sie nicht machen: Den Unterlassungsfehler. Sprich: Es nicht zu probieren, es besser zu machen - um letztendlich auch besser zu werden. Insofern ist es für den Trainer des SV Werder Bremen auch vollkommen unproblematisch, wenn ein Spieler wie Eren Dinkci - wohlgemerkt im ersten kompletten Profijahr - bislang oftmals mit seinen Dribblings am Gegenspieler hängen bleibt. "Das soll er und das darf er auch", sagt Anfang: "Er hat von mir die volle Rückendeckung, dass er ins Eins-gegen-eins gehen soll."

Noch hat sich der 1,88-Meter-Mann mit seiner jugendlichen Physis in dieser Saison nur selten in wirklich aussichtsreiche Position bringen können. Fünfmal stand er in der Startelf, meistens auf dem rechten offensiven Flügel, beim 3:0-Sieg gegen Heidenheim spielte er erstmals auch auf links - als einer von fünf Bremer Spielern, die nicht älter als 21 Jahre waren. Bis auf eine Vorlage beim 1:4 gegen Paderborn konnte Dinkci bis dato jedoch noch keinen Scorerpunkt verbuchen.

Ich werde ihn immer wieder da rein peitschen Anfang über Dinkci

Trotzdem bestärkt der Werder-Coach den Jung-Profi in seiner mutigen Spielweise: "Ich werde ihn immer wieder da rein peitschen, dass er nach vorne geht, dass er ins Eins-gegen-Eins geht - weil er das kann." Für Anfang liege zudem immer etwas spürbar Unerwartbares in der Luft, wenn Dinkci an den Ball kommt: "Er ist ein Spieler, der lebt vom Tempo." Und das mache sich wiederum auch auf den Rängen bemerkbar, wie am Freitagabend: "Wenn er in solchen Situationen antritt, dann gehen die Zuschauer mit, man merkt, da passiert was, da kommt Dynamik rein."

An diesen Aktionen müsse Dinkci weiter festhalten, fordert Bremens Trainer: "Der Junge soll das machen. Er wird es nur lernen, wenn er es gemacht hat. Er braucht Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen." Dann ist es womöglich nur noch eine Frage der Zeit, bis der gebürtige Bremer auch sein erstes Saisontor erzielen wird. Anfang dazu: "Irgendwann wird er vielleicht noch mal die Momente finden, wann er den ersten Haken macht, wie er reinzieht. Und wenn er mehr Abschlüsse zieht, wird auch mehr dabei rumkommen."