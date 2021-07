"Dinge umsetzen, die wir im Vorfeld besprochen haben": Antwerpen nach Niederlage in Meppen sauer

Nach der Niederlage gegen den SV Meppen sitzt bei Kaiserslauerns Trainer Marco Antwerpen schon früh in der Saison der Frust tief. Der 49-Jährige vermisste vor allem das Umsetzen des Matchplans.

Am zweiten Spieltag schon von einem Fehlstart zu sprechen, das wäre verfrüht. Dennoch ist dem 1. FC Kaiserslautern der Start in die neue Saison nicht wirklich gelungen. Nach dem noch durchaus gutem Beginn gegen Braunschweig (0:0), bei dem die Bemühungen einfach nicht belohnt wurden, folgte auch eine spielerisch starke erste Hälfte gegen Meppen - bis die Nachspielzeit anbrach und die Pfälzer Defensive Max Dombrowka aus den Augen verlor. Der aufgerückte Verteidiger traf per Kopf zum letztlich entscheidenden 1:0 - Sekunden vor der Pause.

Antwerpen ärgert fehlende Moral

"Ich fand zu Beginn der zweiten Halbzeit ging es sogar noch. Da haben wir noch Druck entwickelt", meinte Lauterns Trainer Marco Antwerpen nach der Partie am Mikforon von "MagentaSport". Danach allerdings ließ sein Team extrem nach und fand nahezu keine Mittel gegen massiv stehende Emsländer. Antwerpen vermisste in Abschnitt zwei nicht nur die Chancen, sondern auch das Aufbäumen; dass sich gegen die Niederlage stemmen. Außerdem haderte der Coach speziell mit einigen Spielern: "Wenn man 1:0 hinten liegt, dann musst du auch immer noch die Dinge umsetzen, die wir im Vorfeld besprochen haben. Da sind heute einige Spieler dabei gewesen, die das nicht machen."

Der 49-Jährige war speziell mit der Entstehung des Gegentreffers überhaupt nicht einverstanden und sprach von einem "Beobachtungsmodus", in dem sich seine Spieler befunden hätten. Auch danach habe seine Elf gegen die stabile Meppener Defensive "keine Lösung" mehr gefunden. Vielmehr dürfen sich die Pfälzer beim guten Torhüter Matheo Raab und bei Felix Götze - der mit einem Wahnsinnssprint und anschließender Grätsche in der Nachspielzeit das fast schon sichere 0:2 verhinderte - bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

"Ich glaube das sollte sich der ein oder andere Spieler mal anschauen, wie er hier agiert. Lauterns Trainer Marco Antwerpen lobt Felix Götze

Gerade von Götzes Einsatzbereitschaft können sich einige Spieler eine Scheibe abschneiden, fand Antwerpen: "Ich glaube das sollte sich der ein oder andere Spieler mal anschauen, wie er hier agiert, wie er in jeder Trainingseinheit agiert - vielleicht mal als Orientierung nehmen."

Vielleicht kein Torschusstraining mehr?

Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der FCK in den ersten 45 Minuten ein Tor hätte schießen müssen, doch entweder war die Latte oder Keeper Erik Domaschke im Weg. "Da haben wir zu viel liegen lassen", beklagte Antwerpen. "Vielleicht trainieren wir das (Torabschluss, Anm. d. Red.) einfach mal nicht mehr, wir haben es reichlich trainiert die Woche. Dann gibt es halt mal kein Torschusstraining."

Vor dem kommenden Spiel, dem DFB-Pokal-Hit am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr LIVE! bei kicker), dürfte ohnehin eher die Defensivarbeit auf dem Trainingsplan stehen, bevor es am 15. August gegen Aufsteiger Viktoria Berlin gilt, den Fehlstart zu vermeiden.